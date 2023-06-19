「釋放有條件」 專家倡涵自願入院者 委員憂現機制走漏暴力傾向精神病者 醫生：治療難靠逼

明報記者 何珮瑚

醫管局早前表示，局方正檢討涉及精神科病者出院安排的CD機制。根據《精神健康條例》，現行CD機制適用於強制入院、且有使用刑事暴力傾向的精神科病人，醫生可要求相關病人出院後遵守一系列條件，例如在指明地方居住、服用處方藥物等，若不遵守可被召回精神病院。

有條件釋放者 兩成召回醫院

本報向醫管局查詢近年精神科病人入院人次、獲有條件釋放的病人數目等，醫管局回覆稱，過去5年入住醫管局轄下精神科病房的病人人次中，平均有19%至24%屬強制入院。換言之，每年有約八成入院人次的出院安排不會納入CD機制。另外，過去5年獲有條件釋放的病人中，重新被召回醫院的比例約為13%至27%（見圖）。

港大教授強調需資源人手配合

精神健康諮委會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱接受本報訪問時解釋，精神科病友若經急症室入院，會經精神科醫生評估及勸喻入院，部分具暴力傾向的病友有見「無咩選擇」又或避免被強制入院，「即使內心唔情願」亦會選擇自願入院，即在現行機制下未符CD要求。陳認同需「微調」機制，例如將適用標準擴至涵蓋非強制入院的病友等。

醫管局本月較早前稱，局方跟進病人中約1300人獲有條件釋放。陳友凱提醒，擴大CD適用範圍代表相關病人會隨之增加，相比一般精神科病人，根據CD機制出院的病人需較常覆診、其個案經理亦要更恆常監察，因此，他關注本港若無足夠人手和資源配合，將無法適時監察相關病人出院後狀况。

另一委員憂反減求醫入院意欲

除了關注病人資源，另一諮委會成員、本身是註冊社工的社協幹事阮淑茵亦關注對照顧者的支援是否足夠。她解釋，CD病人的照顧者需定期向社康護士或醫務社工交代病人康復進度、檢查病人有否按時吃藥等，壓力較一般照顧者高，呼籲政府檢討機制的同時，要加強對照顧者在知識和情緒等方面的支援。

強制入院令須由區域法院法官或裁判官發出，醫生須提交書面意見並向法院提交申請。阮淑茵透露，曾有精神科病人向她反映，有醫生為減少行政工作，「勸喻」病人自願入院，因此，阮憂慮如再擴闊CD適用範圍，會減低病人主動求醫和自願入院的意欲。

有不願具名的公院精神科專科醫生提醒，治療精神科病人需與之建立健康和長期的醫患關係，令病人願意主動分享病徵等，絕不能單靠「逼人食藥、逼人入院」解決問題。該醫生建議擴闊標準的同時，要安排相關人手與患者建立關係，避免病人因此感到被管束，繼而「玩失蹤」或放棄治療。

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