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港聞二

微生物群落可分解主流化纖

【明報專訊】香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）總監（項目發展）姚磊、項目經理顏潔珊表示，她們最初看到外國研究顯示，細菌抵抗抗生素的能力會「進化」，即是只要有極小量細菌未被某種抗生素殺死，它們的後代抵抗該種抗生素的能力就會大幅增強。

於是她們聯想到，在微塑膠愈來愈多的情形下，會否有一些微生物群落進化至可以分解微塑膠。抱着這個信念，她們開始在本地郊野抽取泥土樣本試驗，放入聚酯、腈綸和尼龍這3種使用量最大的化學纖維（三者佔紡織業所有纖維使用量的六成以上），看看會不會被分解。很幸運，在第二個樣本中，就看到上述3種化學纖維被分解，她們還研究出哪個微生物群落是由哪些細菌和真菌組成。

根據試驗，在室溫下，將上述3種化學纖維放進含有有關微生物群落的泥土48至53個星期後，那些化學纖維就會被分解到非常細小，小至在電子顯微鏡上也看不到。

擬1年後開始工業化

稍後，她們還會透過更多試驗，計算出一段時間後的準確分解率，以及測試不同溫度和濕度的影響。預料到今年底或明年初，將可讓內地某些紡織廠的污泥池開始試用。希望在一年後收集到清晰的數據，可以開始更大規模的工業化試驗和堆填區試驗。

這個研究項目獲得「創新及科技基金」撥款287萬元資助，此外亦獲得H&M及益達兩家企業贊助小部分經費，但知識產權仍然屬於HKRITA。在今年「日內瓦國際發明展」中獲頒銅獎。

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