明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：感激恩師拉出低谷 奪獎闖蕩步步相助

【明報專訊】赴深8年終有成，除了職人堅持，劉天庭最感恩是當年遇到恩師——多次獲國際殊榮的台灣嘉義大同技術學院烘焙管理系副教授王穎愷。在劉天庭低潮時期，王老師把他拉起來，逐漸找回對烘焙熱情，並在其鼓勵下到深圳闖闖，才有如今成就。

高中時的劉天庭，因一次比賽未獲佳績，被老師辱罵「你這輩子就沒有用了」，令他非常受挫，甚至想離開烘焙業，「我愛比賽是為了追求屬於自己的榮耀，也希望在這個行業得到認可，但沒想到反而成為老師的業績」。直到考入大同技術學院，老師王穎凱將「自暴自棄」的劉天庭拉起來，鼓勵他參加廚藝界頂尖賽事新加坡FHA國際廚藝挑戰賽。當時還是學生的劉天庭，一邊打工籌儲參賽經費一邊備戰，在王穎凱指導下，劉天庭以300隻各約零點二公分長的小龍蝦加上葉海龍、章魚悠遊大海造型的作品「怡然」，獲得評審最高分，勇奪2014年烘焙類組「揑麵人」金牌，重獲自信。

助拾自信也教比賽技巧 揚威歐洲

之後劉天庭陸續參賽並得了不少獎狀，其中2018年於最高等級的盧森堡烹飪世界大賽，以作品「武媚娘」獲得烘焙類組糕點展示品銀牌。「參賽多次都是以動物、植物或神獸呈現，從來沒有做過人物，王老師希望我可以突破一下，另外也是想要把東方文化帶到世界舞台上。」劉天庭說，比賽經驗豐富的王穎凱教了他很多比賽技巧，「例如為了抓住評委的眼球，我在新加坡比賽時用了一隻歐洲的龍蝦，在歐洲比賽的時候，就加入亞洲文化，這是有戰術的」。

鼓勵外闖 「說不定可獲更多東西」

談及恩師，劉天庭心存感激，「如果他在你身上看到可以發展的空間，就會提拔你，說『孩子該起來了』」。他手口並用的模仿王老師「金句」，「他也會笑着跟你說，你不做我也沒有關係，反正未來是你自己的，但你也看到前面的人做了發展那麼好」。就連當年他去深圳發展，也是王穎凱給予的機會和鼓勵，「他當時跟我說，你們留在台灣發展也很好，可是因為別人不去你們去，說不定可以獲得更多的東西」，在劉天庭看來，正是這番話，造就了今天的自己。

相關字詞﹕創業 大灣區 台灣人

上 / 下一篇新聞

「釋放有條件」 專家倡涵自願入院者 委員憂現機制走漏暴力傾向精神病者 醫生：治療難靠逼
「釋放有條件」 專家倡涵自願入院者 委員憂現機制走漏暴力傾向精神病者 醫生：治療難靠逼
研引社區治療令 學者：外地未見效
研引社區治療令 學者：外地未見效
中環街市展疫下光影 盼喚精神健康關注
中環街市展疫下光影 盼喚精神健康關注
工作爭執 新人擸刀襲經理 頭骨裂頸中刀危殆 員工逃去遇截被捕
工作爭執 新人擸刀襲經理 頭骨裂頸中刀危殆 員工逃去遇截被捕
社協調查：地產代理身兼業主代理 70％住戶指從未提租管
社協調查：地產代理身兼業主代理 70％住戶指從未提租管
護士主導眼球注藥 輪候時間3月變4周
護士主導眼球注藥 輪候時間3月變4周
環團考察台重用杯計劃 倡港參考設基金配合
環團考察台重用杯計劃 倡港參考設基金配合
盤問3天變26天 聚焦鍾政見社會判斷 立場案新增大量文件佐證 控方指明知動盪公眾易煽動
盤問3天變26天 聚焦鍾政見社會判斷 立場案新增大量文件佐證 控方指明知動盪公眾易煽動
屢增案情以外證物 辯方斥「沒完沒了」極不公
屢增案情以外證物 辯方斥「沒完沒了」極不公
政府研提供名單 關愛隊探訪照顧者 社總：欠培訓涉私隱 狄志遠籲設溝通機制免重疊
政府研提供名單 關愛隊探訪照顧者 社總：欠培訓涉私隱 狄志遠籲設溝通機制免重疊
有長者稱未聞關愛隊 隊長：會加強宣傳
有長者稱未聞關愛隊 隊長：會加強宣傳
外勞料最快10月抵港 機管局：望補聖誕人手
外勞料最快10月抵港 機管局：望補聖誕人手
黃鴨父親節巡遊 市民夾岸歡送 父女10年再看「鴨」 感恩手抱變手拖
黃鴨父親節巡遊 市民夾岸歡送 父女10年再看「鴨」 感恩手抱變手拖
警檢1100萬元毒品 拘兩販毒骨幹
警檢1100萬元毒品 拘兩販毒骨幹
大灣區GBA專題：歡迎光臨 台夫婦深圳烘出彩虹
大灣區GBA專題：歡迎光臨 台夫婦深圳烘出彩虹
大灣區GBA專題：兩度創業遇挫 堅持搓包熬出頭
大灣區GBA專題：兩度創業遇挫 堅持搓包熬出頭
茶副產品製紡織纖維 環保新契機
茶副產品製紡織纖維 環保新契機
微生物群落可分解主流化纖
微生物群落可分解主流化纖
【Emily】救逾700動物 診所免費治療 資金見底 阿棍屋告急
【Emily】救逾700動物 診所免費治療 資金見底 阿棍屋告急
【Emily】父親節收禮物 李家超獲囝囝「撐腰」
【Emily】父親節收禮物 李家超獲囝囝「撐腰」
【Emily】一門四護士 守護神爸爸：唔識煲湯 做囡囡心靈雞湯
【Emily】一門四護士 守護神爸爸：唔識煲湯 做囡囡心靈雞湯
【Emily】飲食業稱父親節市况差去年一成
【Emily】飲食業稱父親節市况差去年一成
【Emily】公醫協會改選 新會長龍振邦
【Emily】公醫協會改選 新會長龍振邦
【Emily】奧運日趣味跑遇黃雨 「少咗」兩公里
【Emily】奧運日趣味跑遇黃雨 「少咗」兩公里
【Emily】甯漢豪：高球場建屋初心絕對無變
【Emily】甯漢豪：高球場建屋初心絕對無變