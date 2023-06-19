大灣區GBA專題：感激恩師拉出低谷 奪獎闖蕩步步相助

高中時的劉天庭，因一次比賽未獲佳績，被老師辱罵「你這輩子就沒有用了」，令他非常受挫，甚至想離開烘焙業，「我愛比賽是為了追求屬於自己的榮耀，也希望在這個行業得到認可，但沒想到反而成為老師的業績」。直到考入大同技術學院，老師王穎凱將「自暴自棄」的劉天庭拉起來，鼓勵他參加廚藝界頂尖賽事新加坡FHA國際廚藝挑戰賽。當時還是學生的劉天庭，一邊打工籌儲參賽經費一邊備戰，在王穎凱指導下，劉天庭以300隻各約零點二公分長的小龍蝦加上葉海龍、章魚悠遊大海造型的作品「怡然」，獲得評審最高分，勇奪2014年烘焙類組「揑麵人」金牌，重獲自信。

助拾自信也教比賽技巧 揚威歐洲

之後劉天庭陸續參賽並得了不少獎狀，其中2018年於最高等級的盧森堡烹飪世界大賽，以作品「武媚娘」獲得烘焙類組糕點展示品銀牌。「參賽多次都是以動物、植物或神獸呈現，從來沒有做過人物，王老師希望我可以突破一下，另外也是想要把東方文化帶到世界舞台上。」劉天庭說，比賽經驗豐富的王穎凱教了他很多比賽技巧，「例如為了抓住評委的眼球，我在新加坡比賽時用了一隻歐洲的龍蝦，在歐洲比賽的時候，就加入亞洲文化，這是有戰術的」。

鼓勵外闖 「說不定可獲更多東西」

談及恩師，劉天庭心存感激，「如果他在你身上看到可以發展的空間，就會提拔你，說『孩子該起來了』」。他手口並用的模仿王老師「金句」，「他也會笑着跟你說，你不做我也沒有關係，反正未來是你自己的，但你也看到前面的人做了發展那麼好」。就連當年他去深圳發展，也是王穎凱給予的機會和鼓勵，「他當時跟我說，你們留在台灣發展也很好，可是因為別人不去你們去，說不定可以獲得更多的東西」，在劉天庭看來，正是這番話，造就了今天的自己。