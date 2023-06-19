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港聞二

大灣區GBA專題：兩度創業遇挫 堅持搓包熬出頭

【明報專訊】「我們的創業起起落落，有失敗關店的時候，也有像現在這樣生意很好的時候。」黃惠君憶述道，2015年劉天庭去深圳是幫一個企業老闆打理麵包店。初來甫到的二人當時全副家當就1萬多元人民幣，幸待遇不錯且包吃包住，沒有太大經濟壓力。

欣賞老店職人魂 「做自己」不招加盟

一年後二人萌生創業開店的想法，也希望將製作歐包的技術傳授給深圳的學生，2017年創立艾薇達麵包培訓工作室，不過成果不如預期，皆因當地麵包培訓行業競爭大，很多培訓學校收費很便宜，初出茅廬的二人如同「小蝦米（弱小不起眼）」一般，資金不足、宣傳不夠，無法跟大型培訓學校相比。「也算是給自己一個經歷」，黃惠君說，二人之後跟別人合伙開蛋糕店，「因為是第一次做合伙生意，缺乏經驗，到最後賺了錢也沒有分紅，我們兩個人的存款又清空了」。兩次滑鐵盧並未打消二人對麵包的熱情，他決定從只有10平方米的工作室重新做起，「以前沒有找好確定的方向，但是我們有一身好的技術」，褪下所有光環，兩人2020年決定網上賣麵包。

製作麵包的堅持現在迎來回報，除受食客歡迎，也有不少投資人向夫婦提出投資或加盟。黃惠君則表示，「我們不接受投資或加盟，只想純粹的做自己事情。」說話不多的劉天庭亦說：「在台灣和香港很常看到一些百年老店，他們為什麼能夠堅持下來？最主要是因為職人精神，比如說他做這個東西，他就只是想一輩子做這個東西。」在劉天庭看來，現在麵包店隨處都有，只有靠背後的精神和情懷打動顧客，才能突圍而出。

相關字詞﹕台灣人 創業 大灣區

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