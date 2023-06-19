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港聞二

大灣區GBA專題：歡迎光臨 台夫婦深圳烘出彩虹

【明報專訊】甫走進深圳市福田區的艾薇達歐包，便會聽到老闆娘黃惠君的「嬌滴滴」台灣腔：「歡迎光臨，麵包都是新鮮出爐唷。」這間麵包店是她與丈夫劉天庭的心血結晶。劉天庭因一部日本動漫《烘焙王》（港譯《日式麵包王》）決定成為麵包師，2015年赴深圳發展，有感此地麵包文化落後於台灣，有可發揮舞台，遂留下打拼。

明報記者 司徒聰穎

年僅31歲的劉天庭進入餐飲業已15年，做過中餐，西餐、烘焙、蛋糕、台灣流水席，深知餐飲業勞苦，加上台灣競爭大，找到自己的出路也很難，「我覺得有些東西不是盲目去追求就可以，還是要有一定的熱情」。選擇成為麵包師除因熱愛餐飲，也與動漫《烘焙王》有關，但不同於動漫主角立志創造出屬於日本的麵包，劉天庭的想法很簡單：「希望將自己做的美食傳遞給家人和客人。」

低糖包當年不被深圳接受 反成商機

2015年，劉天庭在恩師糕餅名師王穎愷鼓勵下，與妻子黃惠君到深圳發展（見另稿）。二人研究過深圳烘焙市場，發現當地麵包文化落後於台灣，「當時深圳麵包行業很稀缺，台灣的烘焙產業形態可能已經領先深圳十幾二十年，比如說現在我們吃的歐包（歐式麵包，以天然酵母發酵，無蛋無油及較低糖），當年在深圳是難被接受的，因那時大家只吃一些高油高糖的麵包」。但劉天庭也因此看出深圳烘焙業廣闊的發展空間，同時感到這座城市對新事物很包容，覺得是可發揮的舞台，便決定留下。

劉天庭夫婦在深圳曾兩度創業，2020年開始網上賣麵包（見另稿），縱遇疫情生意亦未受影響，「我們做的麵包是民生必需品，而且當時大家購物不方便，或者沒有辦法叫外賣，而我們通過順豐快遞食品是沒有任何阻礙的」，黃惠君憶述。不過「小阻滯」還是有，「有一次宿舍被封一星期，員工沒辦法上班，那時候還是中秋節，我們簽了月餅合同，交不出貨就要賠錢，當時只有我們兩個自己在廚房幹，每天只睡3個小時，後來鄰居也來幫忙做，能出來的人都叫來幫忙，哈哈」，回憶那時窘况，黃惠君也忍不住大笑起來。

糅合各省風味保留台味 微信可預訂

兩年後，他們的努力迎來收穫，去年8月在福強路開門店，店名艾薇達歐包來自法語Avectoi，意思是「和你在一起」。二人「男主內、女主外」，劉天庭和4名麵包師傅每日凌晨5點製作麵包，黃惠君則與4名員工負責接待客人、包裝麵包。除打理店面，黃惠君還經營着一個約有6000人的微信號，每天都會發朋友圈告知隔天售賣的麵包種類，客人可通過微信小程序預訂，「你要吃到好吃的手做麵包，就必須提前一天預訂，才能養成他們的消費習慣」。

如今店裏麵包款式達50種，包括很多劉天庭自己研發的麵包款式，「例如我們這個月的新出品叫綠寶石歐包，運用特別工藝讓抹茶做低溫發酵，再融入麵團中，並加入大量的櫻桃、蔓越莓乾以及優質的夏威夷果，最後搭配一些奶酪在中間，呈現出一個很漂亮的綠寶石歐包」。除外形創新，他的麵包還會融入不同省市風味，例如二人之前在四川旅遊時，首次嘗到當地香料花椒葉，便以此為靈感製作花椒葉乳酪夏巴塔。「當然我們還會保留很多台灣味道，像台灣最傳統的香葱麵包，我們來到深圳之後，就把香葱麵包跟廣式的鵝油融合在一起」，黃惠君補充道，「其實在深圳有非常多的台灣人來工作或白手起家，我們做的麵包可能對他們來說是一種家鄉的味道」。

新疆客千里訂包 運費貴如貨品

艾薇達每天的歐包產量700多個，除供應門市，黃惠君說更多是網上訂單，「現在支撐着我們業務量蹭蹭往上漲的是網上，雖然說香港澳門台灣沒有辦法吃到我們的麵包，但是只要順豐能到的地方，我們就可以用快遞把出品送到客人手上」。麵包速遞不難，難的是有客人願意千里迢迢下單只為吃一口他們的麵包，黃惠君憶述，「有一年冬天，有新疆客人想要吃我們的麵包，買了大約200多元（人民幣，下同），重五六公斤的麵包，運費就要270多元，我就跟他說下次不要再買了，運費跟麵包一樣貴，我都有點替他心疼。」

不同於一些麵包店，劉天庭製作歐包用的都是天然酵母，店內分別存放了7年及5年的酵母，其中劉天庭更把7年的酵母取名「深圳酵母」，因是「深圳的水、深圳的空氣及麵粉」所養，既寄託了對麵包的感情，也包含對深圳這座城市的喜愛。「我相信沒有一家麵包店可以像我們一樣，有這種閒情逸致去慢慢養酵母。」

用心且有創意的麵包自然獲得大家青睞。去年5月，劉天庭獲得2022年「深圳青年五四獎章」，是60名獲獎者中唯一餐飲從業者。前段時間艾薇達也被美團評為該街區麵包蛋糕回頭率榜第一位。黃惠君感嘆，「如今的成績和客戶量是我們通過5年的時間去摸索、沉澱、累積的。」

居民閒來吹水 複製台灣友鄰氛圍

不過會打開艾薇達大門的人，也不一定是來買包的，一些小區居民有時散步經過都會進店閒聊，有些客人還會特地去店裏陪他們打烊。黃惠君認為，社區麵包店最重要就是互動，「台灣的店家，鄰里關係很好，我們從小就在這樣子的氛圍長大，也希望我們在深圳也能這樣」。回望當日踏足大陸，二人亦很高興第一個城市就是深圳，「如果我第一次去的是上海或者北京，可能就不會有現在的成就，因為同品類的麵包店在那些城市已經比深圳領先很多，所以對我們來說，深圳有更不一樣的意義」。

相關字詞﹕台灣人 創業 大灣區

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