入境處無意放寬投考 稱流失已穩定

上年度申請者跌兩三成

體驗日昨於入境事務學院舉行，讓參加者參觀訓練區、學員宿舍等設施，並體驗考核流程，包括體能測試、小組討論、即席演講。院長康凱表示，昨日活動收到逾千報名，惟名額有限，無法到場者會網上收看招聘講座，處方本周六將加開一場體驗日。

入境處公布去年度擬聘100名入境事務主任，最終取錄73人；擬聘280名入境事務助理員，最終取錄237人。2022/23財年處方收到5398份入境事務主任申請，按年減約30%；入境事務助理獲8488份申請，按年跌18%。

早前警方放寬入職要求，康凱稱入境處無意放寬投考條件。他表示，響應最新公務員招聘安排，歡迎2024及25年畢業生投考，又說體能測驗對動作要求嚴格，建議參加者提早練習，並多留意時事，以在討論及演講中快速組織和表達。被問及入境處近年職位空缺及辭職人數顯著上升，康凱稱退休潮已過，流失情况已穩定，近期亦加強宣傳，如在不同大專院校及內地院校舉行招聘講座。