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港聞

港聞二

建造業外勞住宿設限 甯漢豪：免與基層爭屋

【明報專訊】政府早前公布行業輸入勞工計劃，建造業外勞配額上限1.2萬人，而運輸業8000人涵蓋小巴司機、航空業等工種。政府指定建造業僱主不可於私人市場自行安排住宿，運輸業則可安排外勞在本港或內地居住。發展局長甯漢豪昨表示，對建造業的要求是不想加劇基層市民住屋競爭。有地產代理界人士分析，今次外勞計劃會對新界租務市場有輕微帶動，估計租金升1%至2%。

多名政府官員昨在電台、電視節目及網上解說最新輸入外勞計劃。建造業方面，政府建議由工地提供宿舍或租用元朗潭尾方艙醫院改建的「中央宿舍」，後者料可住約8000人。甯漢豪昨解釋，「正正不希望輸入勞工後，令社會擔心加劇基層市民住屋競爭」，是照顧到社會感受。她又稱，將在下月上旬為整個計劃定出執行細節，包括行業短缺工種清單和配額，以及工資中位數等。

部分仍需租屋 業界料新界租金微升

按政府安排，部分勞工仍需在私人市場租屋，引起社會關注會否影響租盤供應及租金水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑向本報表示，企業一般安排外勞入住兩至三房單位，如三房單位由6名工人同住，料「北部都會區」日後有較多工程上馬，將帶旺屯門、元朗等新界一帶住宅租務市場，租金有1%至2%增長。至於劏房，陳稱企業一般不考慮用作外勞宿舍，以確保符合安全及消防法例等規定，故料對劏房市場影響有限。香港業主會會長佘慶雲亦預料，輸入外勞對住宅租務市場影響不大。

甯：計劃定非永久 現設時限不實際

對於勞工界要求為相關計劃設時限，甯漢豪表示「一定不會是一個永久計劃」，形容「社會都不會接受」，建造業議會每年均估算未來5年人力供求，政府會持續與勞資雙方審視。甯又說，以建造業為例，未來5年勞工短缺將由近2萬擴大至4萬，現時為引入外勞計劃設定時限是「不切實際」，政府每半年會到勞顧會匯報。

林世雄：研資助港人入行駕小巴

運輸業方面，小巴行業司機面對高齡化，被問及除輸入外勞外政府如何增加本地司機入行誘因，運輸及物流局長林世雄表示，正研究資助本地人入行成為小巴司機，由僱主負責考牌等費用，細節有待敲定。

政務司長陳國基昨在商台《政經星期六》回應輸入外勞議題稱，本港勞動人口2018年到達頂峰、有368萬，之後逐年下跌至2022年的340多萬，其間減少約20萬人，當中16萬為低技術勞動人口。他形容，引入外勞目的是「畫大個餅」以維持本港經濟動力，如因勞動力短缺令僱主停止在港投資，引致的經濟問題將令社會整體一同受苦。

副財政司長黃偉綸昨在facebook稱，政府在輸入外勞時會加強支援本地勞工，並強調輸入勞工從來不是政府唯一選項，亦不能單靠輸入勞工填補所有職位空缺，今次建造業和運輸業計劃輸入2萬個名額，估計只佔行業人手空缺一半，其他空缺仍需本地勞工填補。

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