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港聞

港聞二

廢膠回收率一成 業界促推徵費

【明報專訊】「劉財記」是本港另一家回收商，現時接收上水、粉嶺及太和等綠在區區的廢塑膠，該公司負責人兼香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，本港每日棄置在堆填區的廢膠量約200公噸，整體回收率只有約一成，膠樽回收率更低，認為膠樽回收率仍有很大潛力提升，促政府盡快落實廢膠樽生產者責任制及垃圾徵費，推動源頭乾淨回收，為業界提供更多回收物料，減輕業界運輸成本，否則難以打破現有回收率偏低局面。

劉財記是本港少數自設機器，將各種廢膠如膠樽、塑膠容器、膠袋、發泡膠等打碎成膠片，再加熱拉粒及再造成膠袋。該公司位於上水的回收場現時接收新界多個綠在區區的廢膠，連同該公司投得環保署另一項「塑膠可回收物料回收服務先導計劃」所收集的塑膠，每月合共回收百多公噸膠樽。劉耀成說，個別綠在區區會在區內另覓工場，將收集到的膠樽按編號進一步分類，例如篩選出1號PET膠樽，再以小型機器壓縮及打包，再交予他的回收場打碎成薄片，然後出口到東南亞。

難靠綠在區區及入樽機

劉耀成稱，他理解塑新生經營困難，原因是廢膠樽生產者責任制未落實，單靠綠在區區或各區入樽機收集膠樽，並由環保署委託的承辦商運到回收場，回收量有限，認為政府應盡快落實膠樽徵費，推高回收率，此外亦應提升本地處理量，例如指定部分短租土地只可回收塑膠，否則「推高回收率都無用，因為本地唔夠廠處理」。

（城市保育）

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