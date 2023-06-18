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港聞

港聞一

最細被告當年17歲 官拒索教導所報告

【明報專訊】本案年紀最輕被告為當時17歲的女生何羚甄，她自辯稱當晚約人去大帽山看螢火蟲，在油麻地被推入發生「人疊人」的窄巷，之後被捕。法官認為其說法太巧合，難以置信，裁定她暴動罪成。辯方冀法庭為現年20歲的何羚甄索取教導所報告，遭法官拒絕，稱同類案件經審訊後平均判監5年，何遭截停時裝備充足，判刑須具阻嚇作用，不欲給予虛假希望。

何羚甄早前供稱，她被人群推入窄巷後雙腳凌空、胸口被壓和頭被夾着。法官認為她沒可能不知現場有示威衝突，特別是她相約的對象是聖約翰救傷隊員；她對被搜出生理鹽水等的解釋異常牽強。法官續稱，何由去大帽山改為前往暴動核心地帶，再在短短數分鐘的驅散行動中被推進窄巷，說法太過巧合，難以置信。

官：平均判5年 不想給假希望

此外，被告張振鴻涉管有1樽汽油、3塊布及4個打火機，他供稱所攜大膠樽載有「藍威寶溝水」是用來洗單車鏈，碎布是抹單車用剩，並提出沒見過警員將液體倒入小樽作證物；辯方質疑警員換樽的做法，控方亦未能證明小樽內液體有否被污染，警員供辭及證物均不可靠。法官認為警員證供不完美但所言屬實，警員在張振鴻面前重新包裝兩樽液體化驗，而一身黑色裝束的張被制服時管有含小量汽油的大樽，故裁定他暴動及管有物品意圖摧毁財產兩罪成立。

（反修例風暴）

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