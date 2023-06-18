油麻地暴動18人罪成 官不信路過無辜牽連

一人早認罪 有被告聞判落淚

19名被告（案發時17至31歲）依次為勞俊軒、呂鋒、吳進欣、倪倬傑、蕭竣旻、蕭子慧、蕭穎鈊、黃靖斐、黃紫情、鄭文豪、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信、李浚維及何羚甄，同被控在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。張振鴻另被控管有物品意圖摧毁財產罪，即管有汽油和布等。鄭文豪開審前認罪。有被告和多名親友聞判落淚，散庭時互相揮手道別。

辯方：驅散後有人自由走動 官：反映警非見人就拉

法官游德康裁決時表示，當晚約7時半至11時許在上址發生暴動，示威者投擲汽油彈，警方驅散並包抄，於封鎖範圍內截獲本案被告。附近街巷的「人疊人」事件於11時許發生，歷時近20分鐘，防暴警到場處理後，有示威者在場躺坐。辯方強調，警方驅散後彌敦道有人自由走動，游官同意，稱警方沒干預身穿反光衣、看似記者的工作，反映警方並非「見人就拉」，本案只得一名被告袋內有不曾穿上的反光衣，唯一合理推論是警方認為眾被告不是記者或途人，遂截停他們。

官駁有被告圖藉急救壯聲勢

被搜出反光衣、急救資格證的學生呂鋒自辯稱，他是聖約翰救傷隊員，當天不需當值，但到場曾為一名腳掌流血的男子包紮傷口；呂聽見爆炸聲後有黑衣人跑來，他扶起傷者，未及穿上反光衣就被人撞跌壓倒，直至由消防員救出。游官認為，呂不穿反光衣必定因為他自視為示威者，他並非單純救急扶危，而是意圖並曾經藉提供急救，以及身處現場壯大暴動者聲勢，參與暴動。

任職老人院舍護理主任的黃紫情自辯稱，她被人群迫入窄巷，遭「夾起」至雙腳離地、呼吸困難。游官接納黃被困窄巷證供屬實，但不信她是無辜途人，稱她攜有的醫療物資可用來協助暴動者。連同上述兩名被告，共12名被告自辯或傳召證人作供，6人案情提及「人疊人」，吳進欣辯稱遭人推跌，古倩誼表示被推向牆壁和地下，惟相關解釋均不被接納。

至於控方依賴手機信息舉證，指勞俊軒收到「poly圍城」信息，勞又稱「你退場嘅話畀豬嘴我」，游官認為對話屬實。基於環境證據，游官指各被告必定知悉當時現場發生暴動，根據他們裝備和遭截停的地點等，推論被告有意圖參與暴動。

【案件編號：DCCC443、576及656/21（已合併）】

（反修例風暴）