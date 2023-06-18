新聞用途查車牌 准選「其他交通事宜」 本報運輸署實測 職員認法院裁決後做法

運署：正研判決內容

目前「發給車輛登記細節證明書申請表」為2019年10月版本，表格列出3個資料用途選項，包括「進行法律程序」、「買賣車輛」及「其他有關交通及運輸的事宜」。蔡玉玲當年查冊時勾選「其他有關交通及運輸的事宜」，被控作出虛假陳述，終院最終裁定沒有理由將「真誠的新聞調查」排除在該選項，撤銷定罪。

本報記者上周五到九龍牌照事務處，表明記者身分並向職員查詢車牌查冊程序，職員詢問查冊原因，記者回應為新聞採訪。職員離座向同事了解後稱，可填寫現有表格並勾選「其他有關交通及運輸的事宜」，「因為呢個已經涵蓋其他事宜，包括報道」，亦毋須再手寫列明「採訪」用途。記者追問是否屬法院判決後的新做法，職員點頭。

職員另稱，經網上申請亦可勾選該項用途，暫時未收到消息稱會有新查冊安排，現可沿用該表格申請。記者按職員指示填寫表格，交表後等候10多分鐘，繳費後獲得相關車輛資料。

議員籲勿因輸官司收緊

學者料現僅過渡階段

立法會議員江玉歡認為，終院判決相信已對傳媒有「定心」作用，在沒有修例下，以該方法查冊「唔覺得會有風險」，但若政府明確交代查冊安排當然更好。她說，查冊安排過往行之有效，籲政府勿因「輸官司」而收緊，「要好小心、諗清楚係咪有濫用先，要改一樣嘢係要改善，唔好吓吓因為打輸官司就改制度」，否則「係咪仲有公開透明呢？」

呂秉權稱理解政府需時整體檢討查冊安排，現為過渡階段，但強調終院裁決中保障新聞自由的精神應即時生效，不應留待完成檢討才有明確交代，「有啲動作做咗，大家冇咁大疑慮，亦令人覺得你係尊重法治精神」。他說，終院判決如同「開綠燈」，學生報道若需查車牌亦即時可查，但有學生擔心往後會否有行政措施限制查冊，「唔知呢種開放有幾耐，珍惜呢刻仲可以查」。

明報記者

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