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港大研究：三成青少年疫下精神健康轉差

【明報專訊】新冠疫情下市民生活模式改變，港大香港賽馬會防止自殺研究中心昨公布一項研究，發現性別差異、家庭關係和睡眠時間對青少年精神健康有明顯影響，其中家庭關係和睦者的精神健康在疫情下得到改善的機率，較家庭關係欠佳者高26個百分點，約三成青少年的精神健康較疫情前差。中心總監葉兆輝表示現時社區外展探訪服務未到位，認為應加強可促進良好家庭關係的政策和社區服務。

家庭和睦者 精神健康改善機率較高

有關研究針對疫情如何影響10至16歲青少年的精神健康，於2021年至2022年第四波和第五波疫情其間，蒐集6665名10至16歲青少年的生活數據分析，研究年齡、性別、學業滿意程度、學校生活、家庭關係和平均睡眠時間等因素，與青少年出現抑鬱或焦慮等精神健康問題的關係。

結果顯示，近半青少年的精神健康未受疫情影響，30.8%青少年的精神健康較疫情前差，另19.7%的精神健康得到改善。研究發現，睡眠時間不足7小時者的精神健康，較睡覺7至9小時者容易變差；女性精神健康變差的機率較男性高36個百分點；而家庭和睦者的精神健康得到改善的機率，比家庭不和者高26個百分點。

稱外展探訪未到位 倡加強關愛文化

葉兆輝昨出席全港小學生身心守護隊頒獎典禮，公布有關研究結果。他分析女性精神健康較男性差原因，或是「女性比較多情緒」；而家庭關係既是精神健康保護因素，亦是風險因素。他說，學業成績未如理想和網上授課，或會對青少年精神健康造成負面影響，籲家長不要因成績差而訓斥子女；另要留意子女有否過度沉迷於使用社交媒體的問題，多與他們溝通和表達關心。他解釋，疫情下不少青少年沉迷網絡，容易自我封閉，影響精神健康。

對於近日本港發生與精神健康問題有關的不幸事件，葉兆輝稱這反映社區外展探訪服務未到位，並需加強社會的關愛文化。

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