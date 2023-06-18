「港車北上」三成「甩底」 名額撥下輪

港車北上下一輪於周二（19日）上午10時開放抽籤，本月22日截止，本月23日公布抽籤結果。上輪中籤者有近三成最終「甩底」，林世雄昨表示會將「甩底」的名額，在下輪抽籤分配。他說，因現時是計劃推出初期，或有多個原因令申請者未必在限期前提交所需文件，例如部分人或不了解需同時持有香港及內地駕駛執照，中籤者一般亦須在72小時內遞交申請。至於以往曾申請但未中籤者可否優先獲分額名額，林表示要重新在下一輪重新抽籤。他期望隨市民對計劃更熟悉，「甩底」者愈來愈少。

北上「失約」兩次要罰 為防濫用

另外，獲發港車北上內地電子臨時入境機動車牌證及封閉道路通行許可證者，出發前要先網上預約出發日期，若未有如期出發兩次，會被暫停預約資格3個月。被問及業界關注罰則太嚴厲，林世雄解釋，預約系統的原意是希望港車北上用家經港珠澳大橋到內地時更有秩序，口岸人員事前亦可準備，以防個別日子有太多車而出現擠塞。他說已預約者若因種種原因未能成行，便需釋放名額，懲罰措施是為打擊濫用，而「澳車北上」現亦有類似安排。