陳國基：數十校願參與課後託管 共創明Teen第二期擬擴至公屋學生

陳國基昨出席商台節目《政經星期六》時表示，本港生育率低，很多年輕人「養狗仔都未必養人仔」，未能達到人口替代率2.1水平。他說參考外國經驗，要達到相關標準不容易，因夫婦考慮是否生育涉及不同因素，養育子女「精神成本」高，加上新冠疫情影響，全球生育率亦下降。他說政府已提供鼓勵生育措施，包括增加子女免稅額，希望提高生育率。

課後託管 經濟較好者要付成本價

新一屆扶貧委員會前日召開第二次會議，政府計劃在新學年推出為期一年的「在校課後託管服務試行計劃」，總撥款約9902萬元。陳國基說，試行計劃初步有數十間學校願參加，將由志願機構提供服務，除學術支援外，亦會考慮提供理財學習等課餘活動，基層家庭免費，較有經濟條件者則需支付成本價。

至於「共創明Teen計劃」第二期，陳國基說會考慮擴展至讓住公屋學生參與。第一期計劃將推出首團內地考察，名額20個，學員會到四川了解專業飼養員如何照顧大熊貓，他形容觀察到第一期學員以往「唔敢講嘢」，現時則「好肯講嘢」，成功建立自信。

身兼扶貧委員會主席的陳國基亦被問及政府有何計劃落實「精準扶貧」，他說政府會為劏房戶、單親家庭、獨居或雙老長者、少數族裔舉辦社區客廳及社區廚房計劃，加強社區照應，冀減少不幸事件。