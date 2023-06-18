明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陳國基：數十校願參與課後託管 共創明Teen第二期擬擴至公屋學生

【明報專訊】政務司長陳國基昨日表示，本港去年生育率只有0.77，即每名女士生育不足一名子女，政府已推出鼓勵生育措施，包括增加子女免稅額。他說，「在校課後託管服務試行計劃」目標在新學年推行，約數十間學校願意參加。扶貧工作方面，他說政府會透過「社區客廳」及「社區廚房」等計劃，為劏房戶、單親家庭等4類人提供支援。

陳國基昨出席商台節目《政經星期六》時表示，本港生育率低，很多年輕人「養狗仔都未必養人仔」，未能達到人口替代率2.1水平。他說參考外國經驗，要達到相關標準不容易，因夫婦考慮是否生育涉及不同因素，養育子女「精神成本」高，加上新冠疫情影響，全球生育率亦下降。他說政府已提供鼓勵生育措施，包括增加子女免稅額，希望提高生育率。

課後託管 經濟較好者要付成本價

新一屆扶貧委員會前日召開第二次會議，政府計劃在新學年推出為期一年的「在校課後託管服務試行計劃」，總撥款約9902萬元。陳國基說，試行計劃初步有數十間學校願參加，將由志願機構提供服務，除學術支援外，亦會考慮提供理財學習等課餘活動，基層家庭免費，較有經濟條件者則需支付成本價。

至於「共創明Teen計劃」第二期，陳國基說會考慮擴展至讓住公屋學生參與。第一期計劃將推出首團內地考察，名額20個，學員會到四川了解專業飼養員如何照顧大熊貓，他形容觀察到第一期學員以往「唔敢講嘢」，現時則「好肯講嘢」，成功建立自信。

身兼扶貧委員會主席的陳國基亦被問及政府有何計劃落實「精準扶貧」，他說政府會為劏房戶、單親家庭、獨居或雙老長者、少數族裔舉辦社區客廳及社區廚房計劃，加強社區照應，冀減少不幸事件。

上 / 下一篇新聞