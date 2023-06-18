油尖5日破20騙案 拘25人 涉款1300萬

警方在6月12至16日採取代號「世爵」的反詐騙行動，共拘捕20男5女（19至59歲），報稱侍應、廚師、客戶服務員及無業等，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「以欺騙手段逃避法律責任」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」，其中兩人為持本地身分證的非華裔。

低息貸款騙550萬

油尖警區刑事調查隊第十一隊案件主管偵緝督察葉恩樺表示，該宗550萬元電話騙案中，騙徒聲稱可提供低息貸款，需事主在其他地方借錢再提交保證金，最後未能成功貸款。其餘案件包括釣魚短訊騙案，騙徒聲稱只需加1元就可換取獎賞或積分，要求事主提供信用卡資料及一次密碼。另有網上購物騙案，騙徒在假扮買家存入空頭支票，事主在交收後發現「彈票」。

5宗猜猜我是誰騙69萬

油尖警區重案組第二隊案件主管偵緝督察莊德謙表示，警方亦偵破5宗「猜猜我是誰」騙案，5名年長事主（75至90歲）5月中接獲假扮家人的騙徒來電，聲稱財困或被捕需現金周轉，5名事主合共被騙去68.8萬，最大一筆騙款為26.8萬。警方經調查後拘捕負責收款的女舞蹈員（22歲）及無業男子（21歲），以及負責控制收款二人的中層陳姓男子（23歲）。

油尖警區今年首季接獲643宗騙案，佔所有案件49%，亦較去年同期升35.4%。警方呼籲，市民如有懷疑，可致電警方防騙熱線18222及利用「防騙視伏器」檢查可疑來電及網址。