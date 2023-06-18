老婦半途思疑電騙 騙徒速搶15萬逃 失老伴殮葬費自責失眠 孫網貼截圖緝犯

上門稱收保釋金 緝20多歲漢

前日中午12時許，一名白衣男子進入欣盛苑欣麗閣一單位，聲稱是婆婆兒子的朋友，前來取款作「保釋金」，其後取走15萬現金逃去，保安攔截不果。警方稱案件暫列以欺騙手段取得財產，未有人被捕，交由大埔刑事調查隊第一隊跟進，正追緝一名20多歲男子。

怕再有賊 事主全晚坐門口

事主外孫女譚蓓欣曾參選2019年區議會選舉，最終落選。她在facebook表示，外公去世不久，該15萬元原用作處理外公身後事，現在身後事被迫延遲處理，外婆亦十分自責及驚恐，晚上更失眠，寧願全晚坐在門口，深怕再有賊入屋。

譚稱外婆情緒並未平復，未能完整講述整件事經過，但外婆聽力欠佳，相信她可能在電話中誤信對方為他兒子，又估計有人「摷信箱」，而得知外婆家人姓名。譚稱外婆為人善良，初時更請騙徒飲可樂，斥責騙徒「你哋咁樣對一位善良、啱啱失去左老伴嘅老人家，希望你哋呢世都會良心感到不安」。

孫籲勿太責長者 免情緒更差

譚在facebook公開涉案男子被閉路電視拍下的容貌，他離開單位時手持一把雨傘及一支可樂。譚希望警方盡快破案，又呼籲市民多提醒身邊長者有關電話騙案的手法及最新資訊，避免再有下個受害者；事件發生後亦不要過分怪責長者，以免他們情緒更負面。

根據婆婆家中閉路電視及警方資料，涉案男子當時身穿白色上衣、黑色褲、波鞋、戴口罩，身高約165厘米，蓄金黑色短髮，目測約20多歲。警方當日收到屋苑保安及事主兒子報案，到場調查後發現一把雨傘及一支未開封可樂，相信由疑犯遺下，正追緝他歸案。