涉網上公開丈夫前情婦資料 女售貨員守行為

上載至「反二奶」fb群組

被告劉嘉茵（35歲）報稱兼職售貨員，被指違反《個人資料（私隱）條例》下的4項控罪，即於2021年11月25日、2022年5月15日、5月21日和12月1日，在香港未經資料當事人女子X的同意下，四度在facebook一個名為「反二奶小三出軌大聯盟」的群組，披露X的個人資料，包括中文姓名、英文姓名、教名、職業、工作的大廈、居住地區及相片，意圖導致X或其任何家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X或其任何家人蒙受指明傷害。

案情指出，X於2019至2021年間與被告的丈夫有過一段親密關係，兩人於2021年9月分手後，X在網上告知被告關於自己與被告丈夫有外遇一事。

被捕後稱自己才是受害者

被告其後分別在案發的4日，在上述facebook群組發布4則涉案帖文，內容均提到X的中英文姓名、職業、工作地點和居住地區，帖文另載有X和其侄子的相片。該群組約有1270名成員。

警方介入調查後拘捕被告。被告在警誡下稱自己才是受害者，並指X引誘其丈夫和「呃佢錢」，涉案帖文內的資料是她從X的facebook帳戶下載得來。

【案件編號：ESCC 881/23】