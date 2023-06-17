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港聞

港聞二

飛行服務隊引入模擬器 港實景訓練免赴法國

【明報專訊】政府飛行服務隊早前斥資2.28億元興建模擬飛行訓練中心及購入H175直升機模擬飛行訓練器，去年11月在總部啟用，訓練器可模擬在不同天氣及場景下飛行，即使早上亦可作晚間訓練，將原來培養一名夜間搜救機長所需時間由7至8年減少1年，機師亦毋須再赴法國受訓及考核。

連建訓練中心斥資2.28億

政府飛行服務隊早前以1.12億元興建模擬飛行訓練中心，並以1.16億元購入H175直升機模擬飛行訓練器，整個項目開發和測試歷時兩年，模擬器首年在位於西班牙的工廠製造，其後運至香港，在飛行服務隊的模擬飛行訓練中心重新組裝，為香港首部由民航處及歐洲航空安全局授予「D等級」資格（即最高資格）的直升機全功能飛行模擬器。

政府飛行服務隊總監胡偉雄稱，該部為全亞洲首台、全球第二台H175直升機模擬飛行訓練器，已進行近2000個飛行小時作考核及訓練，較在法國已使用約5年的首部民用直升機模擬器更先進，相信機師水平會比以往派到外地受訓時更高，而H175直升機以近期的安全設計標準製造，可服役超過20年，暫無需要更換。

騰出直升機作服務用途

胡表示，模擬器有五大功能，包括：1）提升飛行安全，訓練應對罕見機件故障危機；2）增加可調派機師，機師不需再到法國考核或受訓；3）改善培訓及考核效率，排除因惡劣天氣或空中交通管制而無法訓練；4）增加可供行動直升機，騰出直升機作服務用途；5）減少因使用行動直升機作訓練或考核的損耗。他說，根據民航處要求，飛機師需以實體飛機作平均每年6次飛行考核，現時利用模擬器可節省時間及人力資源，提高效率及水準。

可模擬山火擲水彈救船員

模擬器可模擬晴天、雨天、下雪等天氣，結合高解像度香港地理資訊和視像數據庫，模擬香港地貌，亦可模擬運送水彈到郊外撲救山火、於晚間在海中心拯救被困船員等情景。模擬器一星期約有一至兩個機師飛行考核，至今完成50個。

高級機師（直升機標準）廖嘉俊稱，現時香港有7架H175直升機服役，訓練中心及模擬器現階段並無受到西方制裁影響，亦暫無安排邀請鄰近國家的飛行員到港使用模擬器訓練。他說一些情景如雙引擎失靈、尾螺旋槳失靈、整架機沒有電等，在實體飛機上做訓練風險十分高，現時可用模擬器作相關訓練。

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