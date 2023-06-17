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港聞二

新田科技城用舊環評概要 環署：範圍擴大無影響

【明報專訊】擬明年第四季動工的新田科技城擬議發展大綱圖上月曝光，需填平90公頃魚塘。本報早前追問下，發展局承認已用規模僅為科技城一半及不涉濕地保育區的「新田／落馬洲發展樞紐」2021年環評研究概要，正為科技城做環評。當局昨就新田科技城擬議發展諮詢城規會，有委員關注科技城發展規模較「新田／落馬洲發展樞紐」大近一倍，惟仍用2021年的環評研究概要是否合理；又質疑新計劃需填平90公頃魚塘、即候鳥棲息地，是否「批得其所」。環保署回應，擬議發展範圍擴大，對項目環評研究概要的性質及課題並無影響。

城規委員質疑填塘損候鳥棲地

委員侯智恒在會上說，填塘部分範圍位於濕地保育區，質疑當局「在這麼大的濕地破壞，是否要交代？」他稱當局在會上集中講土地，令其感覺是「避重就輕」；又指當局直接破壞90公頃魚塘，實為候鳥棲息地，若以此換作科技城，「是否應向委員提供相關數字」。此外，多名委員關注科技城的願景，包括其需求評估及工業政策等，期待當局交代更多資料。

環保署助理署長（環境評估）曾世榮稱，即使擬議發展面積增加，「涉及課題在以前的環評研究概要都處理了」，且未因擬議發展範圍令有關環評研究概要的調查方向及方法有所改變，認為用2021年環評研究概要合適。

土拓署代表稱，儘管項目需填平90公頃魚塘，但政府將採取「新積極保育政策」，包括收回具生態價值的濕地及魚塘、修復荒廢濕地，並擬設立三寶樹濕地保育公園。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒稱，三寶樹濕地保育公園將採取較進取保育方法，包括收地作保育，以提高環境容量。他說科技城需做環評，並正在進行，之後會按環評要求諮詢公眾。

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