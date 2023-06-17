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港聞

港聞二

城規通過地積比轉移機制 油旺試行 兩年後檢討 委員質疑益市建局大發展商

【明報專訊】規劃署早前向城規會提交文件，建議就地積比轉移設立機制，並以油麻地及旺角重建為試點，日後申請人可將地積比率，由「送出地盤」（sending site）轉移至「接收地盤」（receiving site），令後者地積比可放寬30%。城規會昨開會討論，最終經修訂後通過有關的規劃指引草擬本。當局表示，由於市建局正就深水埗及荃灣規劃做研究，預計2025年完成，故地積比轉移機制亦將於2025年檢討，期望完善細節及參考市建局的研究建議，以優化計劃。會上有委員關注機制對市建局及大型發展商較有利。

將參考市建深水埗荃灣研究

根據文件，「送出地盤」一般為較低重建潛力的土地，並擬改建為公共休憩空間或值得保育的用地等，「接收地盤」則一般為較大地塊，若能通過地積比率轉移機制，發展密度可增加。

另有委員憂加劇插針式發展

城規會委員黃幸怡昨在會上質疑，推出此機制「會否令人整體感覺益緊市建局」，且感覺機制只有大型地產商有興趣，認為對大地產商較有利。她又質疑油旺地區業權分散，未了解到實際操作如何處理有關整合業權的問題。

另有委員質疑，新機制下會否加劇插針式發展，並失去城市的質量及宏觀的城市設計；亦有委員關心新機制下對交通的影響。

此外，有委員擔心日後將出現不少價值較低的「孤兒仔」地盤，並欠管理，同時令當區交通佈局充斥不穩定性，認為需引入市場力量。有委員認為機制將令區內「大洗牌」，對當區住戶有一定影響。

政府：以私人重建項目為先

城規會主席、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲回應稱，「不排除機制下市建局有得着，但設計以私人重建項目為先」。她說目前市建局非市場重建項目主力，認為私人發展商收購舊樓有困難，希望給予發展商誘因展開重建，並期望在當區地積比增加的情况下，將總樓面面積轉移至如港鐵站附近，以支援高密度發展地盤，為推動舊區重建的手段之一。

她又說，願意推出計劃「來試」，承諾兩年後檢視，屆時不排除有空間調節計劃。

翻查資料，市建局2021年向立法會提交油旺重建方案，並擬推出新規劃工具，包括提出地積比轉移以增加重建潛力。此外，政府參考油旺研究的經驗，於2021年《施政報告》提出，邀請市建局在荃灣及深水埗舊區開展同樣的地區規劃研究，以確定更新方案。

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