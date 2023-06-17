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港聞

港聞二

海關檢2200萬元走私瀕危物種

【明報專訊】海關因應走私受規管瀕危物種有上升趨勢，上月聯同漁護署執行「牧羊者」聯合執法行動，於各出入境管制站加強打擊走私瀕危物種，偵破24宗案件，拘捕14人，檢獲約5.3噸懷疑瀕危物種，包括長尾鯊魚翅及星龜，估計市值約2200萬元。

海關表示，客運破獲佔13宗，涉及10公斤瀕危物種，包括活龜、蘭花及花旗蔘；貨運破獲佔11宗，涉及5290公斤，包括魚翅、花旗蔘及乾海馬等。其中一宗在兩個澳門抵港的40呎貨櫃檢獲超過5噸魚翅，估計市值2100萬元。

可製魚翅 長尾鯊大減

漁護署瀕危物種保護主任劉苑容表示，行動中檢獲的魚翅包括受管制的長尾鯊魚翅，亦有不受管制的鯊魚物種。劉指長尾鯊主要生活在熱帶及亞熱帶水域，尾鰭極長，魚鰭可製成魚翅，由於過度捕撈，過去50年間野外數目下跌超過50%，國際自然保護聯盟（IUCN）亦將之列為「易危」或「瀕危」，《瀕危野生動植物總國際貿易公約》2017年亦將長尾鯊列入「附錄二」規管國際貿易。

另一宗涉及4隻受管制星龜，在馬來西亞抵港的速遞貨物發現，市值約3.6萬元，兩隻是緬甸星龜，兩隻是印度星龜，均列入《公約》「附錄一」，即嚴禁國際貿易。

緬甸星龜野外滅絕需保育

緬甸星龜是緬甸特有品種，因有特別的背甲花紋，導致被捕獵作為寵物貿易，由於長年被大量捕獵，2000年已在野外滅絕，直至約10年前有保育團體在緬甸保護區野放，經數年努力，近年終能在野外繁殖，但目前野外種群數量仍非常小，加上非法捕獵及生境破壞持續，緬甸星龜存活狀况仍非常嚴峻，公約已於1996年列為極危物種。印度星龜同樣因寵物貿易被大量捕獵，專家估計是單一最大量被走私的龜種之一，佔全球被走私龜的11%，目前被IUCN列為易危。

緬甸星龜頭部黃色，背甲上有6條放射狀紋，本港漁護署並無發出任何許可證出售，任何人或店舖兜售即屬違法。印度星龜頭有黑點，背甲通常有8條或以上放射狀紋，市場只有極小量合法存貨，市民若購買應向店舖查詢有否管有許可證，確保來源合法。

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