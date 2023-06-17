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港聞

港聞二

官裁留守 5男理大外暴動罪成

【明報專訊】2019年11月理大被警方圍堵期間，大批市民在校外聲援校內示威者，前學民思潮發言人黃子悅等15人被捕。黃與9人早前承認暴動罪，餘下不認罪5人昨在區院被裁定罪成。法官稱，眾被告被截停時暴動已持續近38分鐘，現場爆炸聲不斷、催淚煙四起，他們必然知悉有暴力事件發生，亦有足夠機會離開，惟仍留守現場。案件押後至6月29日求情。

指截停時暴動已持續38分鐘

不認罪被告為鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡及李子聰，他們否認於或約於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。除李子聰外，其餘4人選擇自辯。

暫委法官崔美霞在書面裁決表示，鍾曜禧稱當晚與女友相約在油麻地某酒店會面，乘的士至廣華醫院時前路不通，但鍾無向司機查問究竟便貿然下車，並不合理；鍾又解釋因走路時專注看手機，故無聽到汽油彈和催淚彈聲響，法官不接納其說法。法官又指被告是有家室的人，惟其女友卻不知對方是否跟妻子同住和是否有孩子等，兩人關係令人質疑。

羅澤琛則指案發時正修讀副學士課程，課程內容包括使用哲學理論研究雨傘運動是否符合公民抗命，他到場欲考察在場人士的反應。法官認為羅必然對示威衝突有認知，無必要讓自己置身危險之中，且他稱有皮膚炎，卻拿取他人派發的貼身防毒面罩。

至於吳仲賢及鄧建歡分別辯稱要買遊戲卡和給予朋友感情上的意見，法官同樣拒絕接納，因他們遇險時無沿路折返，後者更直奔衝突現場。餘下的李子聰，法官裁定他是在警方圍捕前已出現在封鎖區內，選擇逗留在場。

【案件編號：DCCC 736/20】

（反修例風暴）

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