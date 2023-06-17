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港聞

港聞二

美《販運人口報告》上調港評級 駐港公署斥歪曲國安法

【明報專訊】美國國務院發表最新的《年度人口販運報告》，香港被列為第二級（共4級，第一級最理想），即政府「未能完全達到《人口販運受害者保護法》（TVPA）的最低標準，但明顯有努力解決問題的工作」；過去3年，本港都被列為第二級觀察名單，有降至第三級的風險。外交部駐港特派員公署發言人批評，報告惡意詆譭中國和香港特區，並借意歪曲《港區國安法》，表示堅決反對。

港列第二級

大陸澳門第三級

翻查過去5年的《年度人口販運報告》，本港在2019年報告被列為第二級，隨後3年都跌入第二級觀察名單，今年上調至第二級；第一級為最高，代表當地政府努力解決人口販運的問題，達到TVPA的最低標準，名單包括英國、美國、德國、新加坡、台灣等。中國大陸及澳門則被列第三級。

「NGO接觸更小心」

港府斥報告政治抹黑

港府發言人對報告表示強烈不滿和堅決反對，稱本港一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，去年約有1200名政府前線人員接受反販運人口培訓。對於報告提到，有非牟利團體和公民社會組織反映國安法生效後，與政府接觸時會更小心，包括討論販運人口事宜，港府發言人形容為「純屬對香港的政治抹黑」，稱危害國安的行為與正常交流有明顯區別。

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