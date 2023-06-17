特首政策組轄下研究資助 「部門改革」列指定議題

政策組首開會 主題高質發展

特首政策組昨日召開首次專家組會議，共分3節，李家超晚上亦設歡迎酒會接待專家。會議以「實現高質量發展」為題，政策組組長黃元山說，已設立4個合作機制，其中專家組可以外部評審員身分，協助研究資助進行評審並提供意見；並設聯絡及研究成果對接機制，包括至少每季與專家接觸交流。

研究共8範疇 資助上限500萬

特首政策組沿用過去中策組和創新辦的框架，其中「策略性公共政策研究資助計劃」會每年制訂策略議題。今年8個範疇包括《十四五規劃綱要》下發展機遇、疫後醫療創新、教育等。每項研究資助上限500萬元，申請在本月初截止。

在公營部門改革的框架中，當局提及，新冠疫情提高了公眾對公共服務期望，認為現為適當時機，「讓政府重新思考和確定改革範疇，以提高公營部門的效率、整合性、應變力和適應力」；除了體制及管治架構改變，指定研究範疇包括政策局和部門如何打破組織和信息孤島（silo），如何應用資訊科技、ChatGPT等人工智能等。教育則觸及「提升師生身心健康、獲得感和幸福感」，指定研究範疇之一是參與義工服務和制服團體如何影響學生價值觀和對香港歸屬感等。

卜約翰稱，疫情暴露政府部門各自為政，例如社福部門和長者院舍協調問題，至今仍未改善。但他提醒，政府歷年多次架構重組，普遍增加更多政策局，甚至製造更多「政出多門」，認為如何鼓勵政府內部有誘因做事或更關鍵。他又提醒，改革管治需與非政府組織、私營機構及公眾一同改善公共服務。

卜約翰：改革需公眾參與

劉兆佳：法律可能要改

特首政策組專家組成員、全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府要改變昔日小政府格局、推動重大制度改革，尤其是面對危機及破解深層次矛盾，肯定要改變政府內部循規蹈矩、見步行步、程序掛帥的做法。他說，如果要目標為本，或要審視政府部門間分工、程序及人手資歷，程序和法律都可能要改。