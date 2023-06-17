「確保暢順」 港車北上預約系統前日深夜始通 運署被問每日配額：適時公布

據系統網頁，申請人需60分鐘內完成預約程序，選定日子後需提供車輛登記號碼、電郵地址、封閉道路通行許可證（禁區紙）編號、香港身分證號碼等身分證明文件，再輸入驗證碼便完成。系統每月中開始接受下一個月預約，故目前系統僅開放7月預約，截至昨晚8時系統顯示7月所有日子仍可預約，未有日子屬「已滿」及「需抽籤」。

汽車會：有首批驗車車主未接禁區紙

系統網頁條款亦列明，申請人每次只可辦理一次指定日子預約申請；如需取消，須在指定日子不少於3個曆日前進行；如未能按時出行但未事前取消預約會有罰則，3個月內犯兩次，預約申請資格會自第二次違規起計暫停3個月。

香港汽車會會長李耀培稱，留意到預約出行需提供禁區紙編號，據其了解有屬首批完成驗車的車主，上周已獲內地部門發出供港車北上之用的「電子牌證」，由本港運輸署簽發的「禁區紙」則至今仍未收到，促當局加快簽發程序。

李又稱，有車主為盼預約首日出行，前日一直等候系統開放，無奈一直沒消息，形容資訊混亂「打沉」部分車主對港車北上興致，倡兩地部門盡快磨合，改善行政工作。