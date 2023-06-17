「確保暢順」 港車北上預約系統前日深夜始通 運署被問每日配額：適時公布

【明報專訊】港車北上計劃7月1日起實施，運輸及物流局早前稱，已獲發相關牌證者前日起可經「指定日子預約系統」網上預約出行日期，惟當局至前日深夜11時才正式開放系統。對於系統遲遲不開放，運輸署回覆查詢時解釋，為確保系統運作暢順，署方與營辦商就系統運作做最後階段測試，系統晚上11時推出。而經港車北上往廣東省的每日出行車輛數目亦設上限，局方至今仍未公布每日配額，運輸及物流局回覆查詢時沒回應，僅重申會適時公布。
據系統網頁，申請人需60分鐘內完成預約程序，選定日子後需提供車輛登記號碼、電郵地址、封閉道路通行許可證（禁區紙）編號、香港身分證號碼等身分證明文件，再輸入驗證碼便完成。系統每月中開始接受下一個月預約，故目前系統僅開放7月預約，截至昨晚8時系統顯示7月所有日子仍可預約，未有日子屬「已滿」及「需抽籤」。
汽車會：有首批驗車車主未接禁區紙
系統網頁條款亦列明，申請人每次只可辦理一次指定日子預約申請；如需取消，須在指定日子不少於3個曆日前進行；如未能按時出行但未事前取消預約會有罰則，3個月內犯兩次，預約申請資格會自第二次違規起計暫停3個月。
香港汽車會會長李耀培稱，留意到預約出行需提供禁區紙編號，據其了解有屬首批完成驗車的車主，上周已獲內地部門發出供港車北上之用的「電子牌證」，由本港運輸署簽發的「禁區紙」則至今仍未收到，促當局加快簽發程序。
李又稱，有車主為盼預約首日出行，前日一直等候系統開放，無奈一直沒消息，形容資訊混亂「打沉」部分車主對港車北上興致，倡兩地部門盡快磨合，改善行政工作。