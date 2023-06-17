南丫海難研死因否 上訴庭半年內裁

家屬方稱原審接納部分屬新證據

上訴人為死者家屬梁淑玲和趙炳全，上訴獲另外17名家屬支持。代表上訴方的大律師譚俊傑甫開庭指出，本案重點在於從公眾利益角度出發，是否需要召開死因研訊調查海難。譚表示，原審法官高浩文早前駁回家屬申請，但接納「南丫四號」不設水密門、「海泰號」船頭疑有金屬片是新證據，家屬希望盡可能找到遇難過程細節，召開死因研訊符合公眾利益。上訴庭副庭長關淑馨表示，明白家屬想了解具體情况，除非展開死因研訊，否則他們內心猶如無法「劃上一條界線」。

上訴方提到，若召開死因研訊，重點不是誰為海難負責，因相關刑事和民事案件均已結案，包括家屬與監督建船的財利船廠之申索。關官一度質疑，涉事公司可能覺得申索已完結，「為何要控告我？」一旦家屬重啟訴訟，相關討論可能變得學術。

指調查報告只聚焦海事處

除了「消失的水密門」，上訴方提出其他新證據，稱海事處年檢次數不足，及管理「海泰號」的港九小輪人員工時疑過長，惟2015年調查委員會報告沒觸及上述範疇。上訴庭副庭長朱芬齡問及，假設調查委員會報告不夠全面，對本案有何影響。上訴方稱，警方在事發後不久展開調查，故調查委員會沒機會審視相關證據；若涉事者在死因研訊作供，或得出與調查委員會不同結論，死因庭亦可提供更詳盡建議。

首席法官潘兆初問到，調查委員會報告及另一份2016年運房局內部調查報告，有否談及上訴方呈交的新證據。上訴方表示，兩份報告聚焦海事處年檢和驗船工作，「但要從災難中汲取教訓的，不止是海事處」，亦包括船廠和船公司。上訴方強調，召開死因研訊可探討新證據，並得出新的死因庭建議，家屬參與聆訊亦可釋懷。

【案件編號：CACV485/22】