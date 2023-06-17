調查：1/3女1/4男中央肥胖 逾半港人運動量不達標

政府與中大體育運動科學系合作進行「全港社區體質調查」，於2021年7月至2022年12月蒐集數據，包括安排市民做體質測試、填寫問卷交代體能活動習慣和生活方式，分析8419個樣本。

17至79歲成年及長者組別有較高中央肥胖率（見圖），34.3%女性和26.6%男性有中央肥胖，即男性腰圍達90厘米、女性腰圍達80厘米。當中70至79歲中央肥胖率冠絕其他年齡，女性57.2%、男性38.5%。

學者倡增網上課程 如跑步瑜伽

體能活動量方面，逾半成年人（53.8%）未達世衛要求每周做至少150分鐘中等至劇烈運動的建議。運動不足比率較高的年齡層為40至59歲男性，61%未達世衛建議，以及20至39歲女性，67.8%未達標。

中大體育運動科學系教授許世全表示，本港成年人中央肥胖情况值得關注，會有較大風險患糖尿病和心臟病。他說，大多數成年人以「缺乏時間」為由少做運動，建議持份者多舉辦網上課程，例如成年人喜愛的跑步、瑜伽工作坊等，並可透過手機應用程式讓市民計算運動量是否足夠。

逾半童運動不達標 有指「功課忙」

另外，調查顯示分別66.3%及50.7%的兒童（7至11歲）和青少年（12至16歲）未達世衛建議，即每周平均每日做一小時中至高強度體能活動，有學童稱因「功課太忙」。教育局署理高級課程發展主任（體育）袁麗芳昨被問會否檢討課程結構，她稱局方過往已去信校長，強調家課重質不重量，希望學校按學生能力派功課，讓學生有時間全人發展。