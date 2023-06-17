水上音樂會每場2500位 月底網上派 八成留港人 5個周末合計20場

嘉年華場地容1.5萬人 過萬即管制

今年2月《財政預算案》公布舉辦「開心香港」系列活動，包括由旅發局在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華。旅發局昨向傳媒簡介，「樂聚維港嘉年華」將分佈在灣仔海旁的「水上運動及康樂主題區」、「HarbourChill海濱休閒站」及灣仔臨時海濱花園，佔地約3萬平方米。市民可經港鐵會展站、灣仔碼頭或會展到達。程鼎一表示，場地料可同時容納1.5萬人，已與警方等部門協調，如屆時範圍內人數達約1萬，將實施人流管制，初步或安排市民在金紫荊廣場一帶輪候。

嘉年華期間，將有25組本地及海外表演隊伍輪流街頭表演；在「戶外X-game表演區」有國家隊滑板選手陳燁、香港霹靂舞代表隊成員等到場，並設休憩區提供飲品及小食。在下月8日起的一個月，每晚8時的幻彩詠香江會加強燈光效果，而嘉年華舉行的10日將增設水上煙火效果（見表）。

涵6地歌手 門票非實名

旅發局另舉辦20場「維港水上音樂會」，共28個香港組合或歌手包括陳慧琳、陳柏宇、周國賢等；另有6個來自台灣、3個內地、兩個韓國，馬來西亞及泰國各一個等。旅發局表示，表演每場限2500個企位，市民昨起可憑手機號碼在旅發局網頁預先登記帳戶，本月27日早上10時起可領取下月8至16日的門票，下月17日起則可領取7月22日至8月6日的門票。每人限取兩場門票，每場可取兩張，不設記名。

程鼎一說，活動對象以香港市民為主，會預留八成音樂會門票予市民網上領取，其餘在旅客諮詢中心向旅客派發。水上音樂會的躉船停泊在銅鑼灣遊艇會旁水域，或引起市民於海旁圍觀，為安全起見會在附近圍起水馬以防有人墮海。

此外，門票以二維碼方式出示，只可用一次，非實名制。被問及如何應對門票炒賣，程表示部分市民或因事自行轉贈友人，若要施加措施限制轉讓會令操作複雜，認為現時安排合適。他又稱，門票分兩階段派出，屆時會再觀察反應。