老婦起疑揭發 「猜猜我是誰」拘5人包括收款港大生

一名75歲老婦5月31日接獲假扮其兒子的來電，對方稱需要「保釋金」，老婦其後與騙徒相約見面，交出20萬現金積蓄。對方及後要求更多「保釋金」，引起懷疑，老婦通知家人並揭發事件。警方在騙徒再相約交收時，當場拘捕21歲和29歲男子。兩人共涉4案，事主包括4名長者（63至82歲），共涉逾44萬元。兩人已被落案起訴「串謀詐騙」。

警方及後再鎖定一名匿藏於紅磡區酒店的集團主腦和一名負責協助招攬收錢人物的骨幹成員。警方發現，有集團成員周三在黃大仙及香港仔犯案，並往將軍澳一商場與骨幹交收「保釋金」。警方當場拘捕22歲和20歲男子，並搜出約5萬港元和5萬人民幣；另外搜查一酒店房間，拘捕相信是主腦的23歲男子，有黑社會背景，另搜出3萬多港元及大量未開封電話卡。

初稱電話改 後索「保釋金」

警方同日尋獲兩名分別居於黃大仙及香港仔的女事主（80及85歲），兩人分別損失5萬港元和5萬人民幣。警方稱，兩人最初不願透露案件詳情，不相信已經受騙，甚至隱瞞家人。

警方表示，集團會假扮親人致電長者稱電話號碼更改了，第二次致電才稱需要保釋金，其運作分3層，主腦會利用第二層的骨幹成員，透過Telegram 、instagram等招攬第三層的學生、無業人士收款，報酬介乎百元至數千元，招攬人亦會為第三層成員安排行程、監視收款過程，今次被捕的前線收款人包括一名大學生。