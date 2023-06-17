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港聞

港聞二

持鉗男涉膝撞拳打送貨員 逃去折返被捕

【明報專訊】旺角發生傷人事件，一名手持燒烤鉗男子涉多次挑釁一名送貨員，又以膝撞、叉頸、拳擊對方，送貨員面及鼻受傷流血，送院治理。懷疑施襲者約一小時後返回現場遭認出，警方以涉嫌傷人將他拘捕。事主稱不認識對方。

事主被問姓名 稱不認識對方

昨午1時許，一名32歲裘姓男子到旺角通菜街97至99號地下一間泰國餐廳送貨後，在餐廳被一名男子拍膊頭，裘離開時在街上突遭該人襲擊，面及鼻受傷流血，警方及救護員到場。事主表示不認識對方，不明遇襲原因，其後送往廣華醫院治理。

目擊事件的餐廳職員稱，綠衣男事主昨午送貨到其泰國餐廳，一名白衣男子背着一個藍色環保袋、手持一個類似燒烤用的鉗入內，在收銀台附近問綠衣男叫什麽名字，綠衣男沒理會，白衣男便離開店舖。

閉路電視片段所見，兩人在泰國餐廳外再重遇，白衣男先膝撞綠衣男，兩人其後口角，繼而動武。白衣男叉對方頸，再用右手持鉗揮向對方，綠衣男以拳頭還擊，遭對方拳擊面部。及後一名黑衣男上前調停，白衣男逃去，黑衣男追截不果。職員指事主「塊面好似甩咗成塊皮，跟住流晒血，成地都係」。職員見狀為其止血，又引述事主稱不認識對方，他又指施襲者狀態「似唔正常」。

遺環保袋 藏繳款通知書

約一小時後，一名白衣男出現在涉事店舖附近，有警員發現他外形衣著與疑人相似，上前截查，最終拘捕該名30歲、報稱設計師的張姓男子，正調查其行兇動機。

目擊職員表示打鬥前，白衣男放下藍色環保袋在店舖附近，內有雜物，包括兩張西九龍裁判法院發出的繳款通知書，以及一張荔枝角收押所的陳述書，懷疑白衣男折返欲取回該袋。

相關字詞﹕傷人 燒烤鉗

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