政府擬非現金津貼助劏房戶 辦社區客廳

政府稱將敲定託管計劃細節，讓有需要小學生課後留校接受託管，以支援尤其是單親家庭的弱勢社群。當局會物色有較多目標學童的小學，並邀請學校物色小一至小六的目標學童參加，冀方便家長選擇外出工作，改善生活。

另研在校課後託管 惠3000童

此外，當局亦正構思「社區客廳計劃」，以跨界別合作模式為劏房戶在區內提供額外生活空間，擴闊其人際網絡、提升生活水平及加強社區歸屬感，將適時公布各項目詳情。

扶貧委會議未提貧窮報告

扶貧委員會過往每年編製貧窮報告，臚列貧窮人口、貧窮率、貧窮線等，有委員向本報稱昨日會議沒討論貧窮報告，未知當局會否公布。該委員稱，會上有委員談及保留貧窮線，同時建議政府增加不同分析貧窮的因素，包括在各項政策介入後如何改善貧窮，舉例可檢視託管計劃如何讓婦女抽空工作，是否有效幫助她們增加收入和扶貧，有官員回應稱政府正在研究。該委員又說，會上有就社區客廳計劃提供意見，有委員擔心市民未必主動到訪，要求當局提供多元化活動吸引人流，且提供方便市民到訪的開放時間。

另外，委員會亦通過由關愛基金撥款8520萬元，推行房屋局負責的「過渡房屋住戶特別津貼試驗計劃」，支援住戶搬遷和適應新環境，預計惠及約3.5萬人。有關計劃今年8月推出，接受申請。