明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政府擬非現金津貼助劏房戶 辦社區客廳

【明報專訊】第五屆扶貧委員會昨日舉行第二次會議，政務司長辦公室發稿稱，政府正構思向低收入劏房戶提供一筆過「非現金資助津貼」改善居住環境，希望紓緩長時間輪候公屋家庭及居於惡劣環境人士的困難。會上亦討論政府構思在新學年推出為期一年的「在校課後託管服務試行計劃」，由學校提供場地、非政府機構營辦，政府表示會撥款9902萬元，料約3000名學童受惠。

政府稱將敲定託管計劃細節，讓有需要小學生課後留校接受託管，以支援尤其是單親家庭的弱勢社群。當局會物色有較多目標學童的小學，並邀請學校物色小一至小六的目標學童參加，冀方便家長選擇外出工作，改善生活。

另研在校課後託管 惠3000童

此外，當局亦正構思「社區客廳計劃」，以跨界別合作模式為劏房戶在區內提供額外生活空間，擴闊其人際網絡、提升生活水平及加強社區歸屬感，將適時公布各項目詳情。

扶貧委會議未提貧窮報告

扶貧委員會過往每年編製貧窮報告，臚列貧窮人口、貧窮率、貧窮線等，有委員向本報稱昨日會議沒討論貧窮報告，未知當局會否公布。該委員稱，會上有委員談及保留貧窮線，同時建議政府增加不同分析貧窮的因素，包括在各項政策介入後如何改善貧窮，舉例可檢視託管計劃如何讓婦女抽空工作，是否有效幫助她們增加收入和扶貧，有官員回應稱政府正在研究。該委員又說，會上有就社區客廳計劃提供意見，有委員擔心市民未必主動到訪，要求當局提供多元化活動吸引人流，且提供方便市民到訪的開放時間。

另外，委員會亦通過由關愛基金撥款8520萬元，推行房屋局負責的「過渡房屋住戶特別津貼試驗計劃」，支援住戶搬遷和適應新環境，預計惠及約3.5萬人。有關計劃今年8月推出，接受申請。

相關字詞﹕貧窮線 社區客廳 扶貧委員會

上 / 下一篇新聞

控煽留日生拗司法管轄權 押後待另案 另爭議域外法權超檢控期 審訊時處理
控煽留日生拗司法管轄權 押後待另案 另爭議域外法權超檢控期 審訊時處理
兩提反對不果 鄭達鴻：黨友稱快簽「墨落」令矛頭指未簽政黨
兩提反對不果 鄭達鴻：黨友稱快簽「墨落」令矛頭指未簽政黨
fb提否決財案逼特首下台 鄭：半年後被捕始知此帖
fb提否決財案逼特首下台 鄭：半年後被捕始知此帖
肉檔工猝死街市殘廁 兩日始發現 職員「無法開門」上報維修揭發 領展：廁所警報運作正常
肉檔工猝死街市殘廁 兩日始發現 職員「無法開門」上報維修揭發 領展：廁所警報運作正常
持鉗男涉膝撞拳打送貨員 逃去折返被捕
持鉗男涉膝撞拳打送貨員 逃去折返被捕
老婦起疑揭發 「猜猜我是誰」拘5人包括收款港大生
老婦起疑揭發 「猜猜我是誰」拘5人包括收款港大生
比亞迪案拘6人 5疑黑社會
比亞迪案拘6人 5疑黑社會
藏377段兒童色情片 男子囚16月
藏377段兒童色情片 男子囚16月
韓機場毆員工 港男囚一年半
韓機場毆員工 港男囚一年半
水上音樂會每場2500位 月底網上派 八成留港人 5個周末合計20場
水上音樂會每場2500位 月底網上派 八成留港人 5個周末合計20場
調查：1/3女1/4男中央肥胖 逾半港人運動量不達標
調查：1/3女1/4男中央肥胖 逾半港人運動量不達標
南丫海難研死因否 上訴庭半年內裁
南丫海難研死因否 上訴庭半年內裁
「確保暢順」 港車北上預約系統前日深夜始通 運署被問每日配額：適時公布
「確保暢順」 港車北上預約系統前日深夜始通 運署被問每日配額：適時公布
特首政策組轄下研究資助 「部門改革」列指定議題
特首政策組轄下研究資助 「部門改革」列指定議題
美《販運人口報告》上調港評級 駐港公署斥歪曲國安法
美《販運人口報告》上調港評級 駐港公署斥歪曲國安法
官裁留守 5男理大外暴動罪成
官裁留守 5男理大外暴動罪成
7．21「指揮者」被拒保釋等上訴
7．21「指揮者」被拒保釋等上訴
海關檢2200萬元走私瀕危物種
海關檢2200萬元走私瀕危物種
警搗東區7人收債集團
警搗東區7人收債集團
城規通過地積比轉移機制 油旺試行 兩年後檢討 委員質疑益市建局大發展商
城規通過地積比轉移機制 油旺試行 兩年後檢討 委員質疑益市建局大發展商
新田科技城用舊環評概要 環署：範圍擴大無影響
新田科技城用舊環評概要 環署：範圍擴大無影響
飛行服務隊引入模擬器 港實景訓練免赴法國
飛行服務隊引入模擬器 港實景訓練免赴法國
涉網上公開丈夫前情婦資料 女售貨員守行為
涉網上公開丈夫前情婦資料 女售貨員守行為
函法官威嚇 女子原控藐視改控恐嚇
函法官威嚇 女子原控藐視改控恐嚇
【Emily】展期縮水 黃鴨聽日告退
【Emily】展期縮水 黃鴨聽日告退
【Emily】不滿鐵路署無下文 田北辰唔撐北都鐵路開位
【Emily】不滿鐵路署無下文 田北辰唔撐北都鐵路開位
【Emily】邵逸夫獎想增獎 促進國際合作
【Emily】邵逸夫獎想增獎 促進國際合作
【Emily】議員參觀港台 讚多推國安節目
【Emily】議員參觀港台 讚多推國安節目