肉檔工猝死街市殘廁 兩日始發現 職員「無法開門」上報維修揭發 領展：廁所警報運作正常

昨早9時許，警方接獲沙田瀝源邨街市職員報案，指發現一名男子於殘疾人士廁所昏迷，救護人員接報到場，證實男子當場死亡。事主57歲姓張，為街市肉檔職員。警方到場調查，死因待驗屍確定。

事主患心臟病 上班如廁失聯

據悉死者周三早上如常到街市上班，傍晚5時去廁所後不知所終，肉檔同事曾到男廁尋找事主無果。翌日下午有街市職員發現涉事殘廁無法開門，遂上報維修。直至昨日維修工人打開殘廁門後，發現事主坐在馬桶，其後證實死亡。

涉事殘廁及相鄰男廁昨日圍封暫停使用，門外放有「工程進行中」圍欄。事主任職的肉檔與廁所相距百多米，昨午如常營業，職員表示不清楚事件。死者家住水泉澳邨，其鄰居表示，事主身形不算肥胖，原與妻子及就讀中二的女兒同住，妻女較早前遷出，估計他現為獨居，平日較少碰面。

領展表示對事件深感難過，向死者家人致以深切慰問，正就事件向管理承辦商了解，並會配合執法部門的調查工作。領展指該洗手間使用量頻繁，昨日曾檢查有關洗手間的警報裝置，發現運作正常。

團體：曾促全港裝感應器

屋署稱考慮沒行動

「堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會」總幹事王素琴表示，半年前曾去信屋宇署，要求更新相關法例，規定全港設有殘廁的機構定期檢查救命鐘是否操作正常，以及要求全港殘廁加裝行動感應器；稱屋宇署曾表示會考慮，惟至今未有行動，批評屋宇署警覺性低、辦事效率差。她指今次事件事隔兩晚被發現，顯示領展清潔工或保安無定時清潔或巡邏殘廁，涉事街市安全工作「好唔掂」。

屋宇署2008年推出《設計手冊：暢通無阻的通道2008》，建議供長者使用的廁所，門鎖應設計成可用一個硬幣從外把門打開。王素琴認為所有殘廁都應使用該設計，一旦有人在廁所暈倒，外面的人都可開門拯救。

去年一名六旬翁倒斃紅磡港鐵站殘廁，4小時後始被發現；今年4月，一名58歲女病人在東區醫院急症室求醫，其後於無障礙廁所昏迷不治，同樣約4小時後方被發現。