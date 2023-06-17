明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

fb提否決財案逼特首下台 鄭：半年後被捕始知此帖

【明報專訊】初選案關鍵在被告是否認同「無差別」否決預算案。鄭達鴻在庭上解釋，其facebook專頁發帖稱否決預算案和逼特首下台，是助手跟隨公民黨「Line To Take」（統一口徑）而發帖，他本人不支持無差別否決預算案，直至逾半年後被捕才知悉帖文。鄭又稱，他受訪說初選的目標為撼動政權，是跟隨節目主持吳志森說法。

稱助手跟隨公民黨口徑 本人不支持

庭上播放網台D100節目《風波裏的茶杯》片段，鄭達鴻2020年6月受訪談及初選，稱各人曾討論會否簽署一份協議，戴耀廷的「良好願望」是留下「走盞位」，予公民黨自行考慮。鄭作供時解釋，上述協議是寫明初選勝出者才能正式出選的表格，港島初選參加者最終沒達成協議。法官陳慶偉聽罷質疑，控方證人區諾軒、趙家賢和鍾錦麟未曾供述這份協議，「今次是我首次聽說」。

鄭達鴻提到，曾出席數次港島初選協調會議，包括偕同公民黨副主席賴仁彪開會；由於立選採比例代表制，民主派欠缺科學的分票機制，建制派選民有所增加，故民主派目標在港島6席中取4席「幾乎不可能」。他又引述司馬文在會上曾反對戴耀廷倡議運用否決權，他認同對方看法但沒表明。鄭又稱，戴耀廷問過他是否代表公民黨參選，並以WhatsApp聯絡他開會，惟鄭的手機被警方檢取，他忘記有否刪除信息紀錄，當時從無收過「35+」協議文件。

（初選案）

上 / 下一篇新聞

控煽留日生拗司法管轄權 押後待另案 另爭議域外法權超檢控期 審訊時處理
控煽留日生拗司法管轄權 押後待另案 另爭議域外法權超檢控期 審訊時處理
兩提反對不果 鄭達鴻：黨友稱快簽「墨落」令矛頭指未簽政黨
兩提反對不果 鄭達鴻：黨友稱快簽「墨落」令矛頭指未簽政黨
肉檔工猝死街市殘廁 兩日始發現 職員「無法開門」上報維修揭發 領展：廁所警報運作正常
肉檔工猝死街市殘廁 兩日始發現 職員「無法開門」上報維修揭發 領展：廁所警報運作正常
政府擬非現金津貼助劏房戶 辦社區客廳
政府擬非現金津貼助劏房戶 辦社區客廳
持鉗男涉膝撞拳打送貨員 逃去折返被捕
持鉗男涉膝撞拳打送貨員 逃去折返被捕
老婦起疑揭發 「猜猜我是誰」拘5人包括收款港大生
老婦起疑揭發 「猜猜我是誰」拘5人包括收款港大生
比亞迪案拘6人 5疑黑社會
比亞迪案拘6人 5疑黑社會
藏377段兒童色情片 男子囚16月
藏377段兒童色情片 男子囚16月
韓機場毆員工 港男囚一年半
韓機場毆員工 港男囚一年半
水上音樂會每場2500位 月底網上派 八成留港人 5個周末合計20場
水上音樂會每場2500位 月底網上派 八成留港人 5個周末合計20場
調查：1/3女1/4男中央肥胖 逾半港人運動量不達標
調查：1/3女1/4男中央肥胖 逾半港人運動量不達標
南丫海難研死因否 上訴庭半年內裁
南丫海難研死因否 上訴庭半年內裁
「確保暢順」 港車北上預約系統前日深夜始通 運署被問每日配額：適時公布
「確保暢順」 港車北上預約系統前日深夜始通 運署被問每日配額：適時公布
特首政策組轄下研究資助 「部門改革」列指定議題
特首政策組轄下研究資助 「部門改革」列指定議題
美《販運人口報告》上調港評級 駐港公署斥歪曲國安法
美《販運人口報告》上調港評級 駐港公署斥歪曲國安法
官裁留守 5男理大外暴動罪成
官裁留守 5男理大外暴動罪成
7．21「指揮者」被拒保釋等上訴
7．21「指揮者」被拒保釋等上訴
海關檢2200萬元走私瀕危物種
海關檢2200萬元走私瀕危物種
警搗東區7人收債集團
警搗東區7人收債集團
城規通過地積比轉移機制 油旺試行 兩年後檢討 委員質疑益市建局大發展商
城規通過地積比轉移機制 油旺試行 兩年後檢討 委員質疑益市建局大發展商
新田科技城用舊環評概要 環署：範圍擴大無影響
新田科技城用舊環評概要 環署：範圍擴大無影響
飛行服務隊引入模擬器 港實景訓練免赴法國
飛行服務隊引入模擬器 港實景訓練免赴法國
涉網上公開丈夫前情婦資料 女售貨員守行為
涉網上公開丈夫前情婦資料 女售貨員守行為
函法官威嚇 女子原控藐視改控恐嚇
函法官威嚇 女子原控藐視改控恐嚇
【Emily】展期縮水 黃鴨聽日告退
【Emily】展期縮水 黃鴨聽日告退
【Emily】不滿鐵路署無下文 田北辰唔撐北都鐵路開位
【Emily】不滿鐵路署無下文 田北辰唔撐北都鐵路開位
【Emily】邵逸夫獎想增獎 促進國際合作
【Emily】邵逸夫獎想增獎 促進國際合作
【Emily】議員參觀港台 讚多推國安節目
【Emily】議員參觀港台 讚多推國安節目