fb提否決財案逼特首下台 鄭：半年後被捕始知此帖

稱助手跟隨公民黨口徑 本人不支持

庭上播放網台D100節目《風波裏的茶杯》片段，鄭達鴻2020年6月受訪談及初選，稱各人曾討論會否簽署一份協議，戴耀廷的「良好願望」是留下「走盞位」，予公民黨自行考慮。鄭作供時解釋，上述協議是寫明初選勝出者才能正式出選的表格，港島初選參加者最終沒達成協議。法官陳慶偉聽罷質疑，控方證人區諾軒、趙家賢和鍾錦麟未曾供述這份協議，「今次是我首次聽說」。

鄭達鴻提到，曾出席數次港島初選協調會議，包括偕同公民黨副主席賴仁彪開會；由於立選採比例代表制，民主派欠缺科學的分票機制，建制派選民有所增加，故民主派目標在港島6席中取4席「幾乎不可能」。他又引述司馬文在會上曾反對戴耀廷倡議運用否決權，他認同對方看法但沒表明。鄭又稱，戴耀廷問過他是否代表公民黨參選，並以WhatsApp聯絡他開會，惟鄭的手機被警方檢取，他忘記有否刪除信息紀錄，當時從無收過「35+」協議文件。

（初選案）