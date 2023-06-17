兩提反對不果 鄭達鴻：黨友稱快簽「墨落」令矛頭指未簽政黨

辯方於庭上播放公民黨2020年3月的議會過半記者會片段，黨魁楊岳橋表明，若政府不回應五大訴求，該黨將否決政府法案和撥款。鄭達鴻當時在場及沒發言，但他供稱直至同年5月底，黨內會議才通過名單，預計派他競逐港島選區。鄭表示不認同楊的說法，楊僅代表當屆黨團發言，實際上其後應由新屆黨團決定做法。法官陳慶偉聞言發問，楊岳橋是否開出「空頭支票」？鄭認為是政治語言。陳官續問即是否「潛在謊言」，法官李運騰又稱為「修飾言辭」，鄭表示有可能。

信「理性政府」回應民意

針對該次記者會言論，鄭稱不認同楊岳橋和譚文豪談及否決議案，他只同意郭家麒所指，若政府提交一份好的財案予立法會，無論民主派取得35席或40席亦會贊成，經審視後認為財案欠佳才會投反對票。

不能無視財案內容 倘黨不改或退黨

至於在議會如何投票，鄭稱「五大訴求做唔到固然係政府缺失」，但不可能無視財案內容，就政府「拋出幾多橄欖枝或者派糖措施」再平衡檢視，若對市民利多於弊則不會反對。法官陳仲衡提出，鄭畢竟需尋求黨的支持出選成為立法會議員，才可研究並就財案投票，鄭同意說法。他預期當選後不會用否決權，解釋當時距表決財案尚有一段長時間，相信理性政府觀察民意後回應；一旦加入黨團未能改變公民黨立場，鄭自言會循黨內機制，申請議員豁免跟隨黨的立場投票，最壞情况甚至退黨。

及至同年6月有人發起「墨落無悔」聲明，鄭達鴻透露公民黨被質疑為何不簽，黨內議員助理和資深黨工則稱「快快趣簽咗去，矛頭就會指向第二個無簽嘅政黨」，屬選舉公關。鄭曾兩度反對簽聲明，稱若公民黨自視為民主派較大政黨，不應「話簽就簽」坊間聯署，否則「黨格何在」，又重申黨的支持者主要為理性、溫和的中產階層。

稱楊岳橋譚文豪初亦反對簽

鄭表示，黨內就簽署「墨落」與否商討多時，意見不一，而鄭的反對不獲接納，最終公民黨以黨名義簽署聲明，刻意與參與者以個人名義簽署有別，冀保留彈性。李官追問，其他參選黨友曾否表示反對？鄭稱，楊岳橋和譚文豪起初都反對，認為不欲開先例，簽下「無窮無盡」聯署。案件周一（19日）續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）