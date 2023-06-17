【Emily】展期縮水 黃鴨聽日告退

聽日1點巡遊 唔答超支否

Emily睇番當日新聞稿，見到寫住「展期約兩星期（視乎天氣等情况而定）」，於是問主辦單位點解展期比預期縮短咗，主辦單位回覆話，「一直都冇講實個展期係幾耐，今次只係公布番展覽幾時完結」。Emily再問係咪因為超支要提早結束，主辦單位答今次結束展覽嘅日子係各方面考慮下揀定嘅，話唔會回應有冇超支。

主辦單位又話，聽日海上巡遊由晏晝大約1點開始，其中一隻橡皮鴨由中環出發，沿維港海岸線「游」經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，再到尖沙嘴，經星光大道及文化中心，及後折返中環海面。

黃鴨闊別10年「孖鴨相伴」重臨香江，喺10號開展第一日，其中一隻就因天氣炎熱被「放氣」，運返青衣船廠修補，到呢個星期一重新充氣展出。Emily睇番10年前黃鴨首度訪港展覽，見到當時展期由5月2號至6月9號，歷時超過一個月。

黃鴨嘅告別突然，加埋呢兩日「黃雨」同「雷暴」輪流出現，令到唔少市民揀唔到「打卡」好時機，有人喺網上留言話展覽結束太快似「快閃」，亦有人慨嘆未有時間去睇。主辦單位亦喺內地社交平台宣布展覽就嚟結束，唔少內地網民留言話以為展覽到23號先結束，本身計劃咗端午節假期過嚟香港打卡，覺得好可惜。