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【Emily】蝴蝶品種18年高 出沒變化見生態隱憂

【明報專訊】環保團體綠色力量公布最新「節氣觀蝶調查」，本港蝴蝶物種創18年新高！佢哋喺城門郊野公園同大埔滘自然護理區兩個蝴蝶熱點，錄得自調查以來最多蝴蝶物種，共128種，高過過去17年平均值9%；蝴蝶個體就有超過4800隻。然而，調查發現近年蝴蝶物種、數量、出沒模式都有明顯改變，估計係受全球暖化影響，預計長遠對本地整體生態不利。

暖化影響傳粉 鳥類哺乳類恐受害

調查喺舊年2月立春至今年1月大寒共24個節氣進行。綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢話，首次錄得嘅4種蝴蝶係青園粉蝶、白襯安灰蝶、珍灰蝶、娜生灰蝶；頭3種係香港近年新記錄物種，屬熱帶地區蝴蝶。游相信因全球暖化，香港多咗原屬熱帶地區嘅蝴蝶。

蝴蝶出沒周期都有唔同，游話香港5種嘅常見鳳蝶巴黎翠鳳蝶、玉斑鳳蝶、玉帶鳳蝶、美鳳蝶、藍鳳蝶以往嘅出沒規律穩定，喺春分、芒種、霜降都會錄得大量個體，但近5年整個春季氣溫都較往常和暖，酷熱天氣亦提前襲港，令鳳蝶數量趨向平均。游仲話，以花蜜為食嘅鳳蝶一直係本地植物重要傳粉者，但以佢所見，啲喺盛夏開花嘅植物嘅花期無明顯變化，所以呢啲植物開花時，少咗嘅鳳蝶會令植物成功傳粉同結果嘅機會減少，最終可能影響食果實嘅鳥類同哺乳類動物。

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