【Emily】蝴蝶品種18年高 出沒變化見生態隱憂

暖化影響傳粉 鳥類哺乳類恐受害

調查喺舊年2月立春至今年1月大寒共24個節氣進行。綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢話，首次錄得嘅4種蝴蝶係青園粉蝶、白襯安灰蝶、珍灰蝶、娜生灰蝶；頭3種係香港近年新記錄物種，屬熱帶地區蝴蝶。游相信因全球暖化，香港多咗原屬熱帶地區嘅蝴蝶。

蝴蝶出沒周期都有唔同，游話香港5種嘅常見鳳蝶巴黎翠鳳蝶、玉斑鳳蝶、玉帶鳳蝶、美鳳蝶、藍鳳蝶以往嘅出沒規律穩定，喺春分、芒種、霜降都會錄得大量個體，但近5年整個春季氣溫都較往常和暖，酷熱天氣亦提前襲港，令鳳蝶數量趨向平均。游仲話，以花蜜為食嘅鳳蝶一直係本地植物重要傳粉者，但以佢所見，啲喺盛夏開花嘅植物嘅花期無明顯變化，所以呢啲植物開花時，少咗嘅鳳蝶會令植物成功傳粉同結果嘅機會減少，最終可能影響食果實嘅鳥類同哺乳類動物。