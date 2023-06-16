19款乳膠氣球 七成違歐盟安全標準

可亞硝化物質為亞硝胺的前體物質（precursors），經口腔攝入後，在人體可被轉化成亞硝胺。消委會測試11款單色或單一款式氣球產品以及8款混色或混合款式產品，合共35個樣本，每個氣球平均售價介乎0.3至19.9元。根據歐洲玩具安全標準，氣球產品所用的彈性物料中，亞硝胺化合物總遷移量不應超過0.05mg/kg；可亞硝化物質總遷移量不應超過1mg/kg。

測試發現，逾九成樣本（32個）驗出不同種類的亞硝胺化合物，當中逾三成（13個）超出歐洲標準上限，亞硝胺化合物總遷移量介乎0.058mg/kg至0.39mg/kg，其中10個樣本超出上限約1.1至6.8倍。消委會又發現，全部樣本均驗出不同濃度的可亞硝化物質，總遷移量介乎1.114mg/kg至6.502mg/kg，超出歐洲標準及歐盟規定的1mg/kg上限。

測試中只有6款型號、共12個樣本符合相關歐盟玩具安全規定。消委會認為，廠商改用較安全物料製造氣球是絕對可行，建議廠商留意並參考不同地區的玩具安全標準，避免產品釋出過量潛在有害物質。

（消委報告）