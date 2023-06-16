長者旅保計劃 七成削賠額8減半

個人保費差逾兩倍 家庭近6倍

消委會早前向26間保險公司蒐集單次旅遊保險計劃資料，發現以到訪較熱門的亞洲地區（如日本、韓國、泰國、馬來西亞）七天短途旅程為例，個人保費介乎79至263元，相差逾兩倍；「家庭計劃」則以一個四人家庭（包括父母及兩名未成年子女）為例，不同計劃的保費低至157元，高見1052元，相差近6倍。

對比2016 年齡上限多放寬至85歲

即使保費相若，保障項目、條款及範圍也甚有差異，特別是年長消費者的受保年齡上限和保障額均有不同。消委會對比該會於2016年專為長者旅遊保險做的市場調查，發現大部分公司已放寬承保人購買單次旅遊保險計劃的年齡上限；由當時主要70至75歲，上調至80至85歲。當年只有三成計劃不設承保年齡上限，事隔7年，今次調查中只有少於三成半計劃（9個）不設年齡上限。

有公司「加價」 七旬保費貴四成

與2016年調查一樣，今次亦分別有逾六成半及近七成計劃調低長者在「醫療費用」及「人身意外/個人意外」可享的保障。「寶豐保險」的計劃對「高齡」人士定義最嚴謹，把65歲以上受保人在「人身意外/個人意外」的最高賠償額降至原有保障額50%，例如意外身故或永久傷殘，原有保障額為25萬元，長者為12.5萬元。有8個計劃將70歲和75歲以上受保人的保障額下調至原有保障額的50%；「美亞保險」沒調低長者最高賠償額，但70歲的受保人需額外繳交逾40%保費。

消委會亦提到，旅遊保險「醫療費用」保障額上限的差距顯著，最低10萬元，最高120萬元，當中約半僅提供最多50萬元保障。另外，消費者除了需注意海外住院現金的最高賠償額，亦要留意不同計劃所設的「每天」賠償上限。

（消委報告）