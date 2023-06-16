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12款循環扇 8有安全風險 能源效益最大相差七成 直流電型號勝交流電

【明報專訊】炎炎夏日，不少市民會利用循環扇促進室內空氣對流，令冷氣更均勻。消委會測試市面12款循環扇的安全及效能表現，發現當中8款樣本未能完全通過安全測試，包括4款的絕緣距離不足、兩款物料阻燃能力不符合標準、1款有兒童夾到手指風險等。是次測試又發現，樣本之間的送風量可相差逾五成，能源效益最多可相差近七成。消委會提醒，市民選購時要多比較不同型號的價格、耗電量等。

消委會測試12款循環扇樣本的安全程度、送風量、省電程度等，當中只有品牌origo樣本通過所有安全測試項目，最貴的德國卓爾樣本、最平的米家樣本，以及樂信牌樣本僅標示說明方面有不足，其他安全測試均能通過；以5星為滿分，上述4款均獲4.5星總評。

4絕緣距離過短 增觸電風險

4款品牌樣本則被揭絕緣距離不足，其中Turbo Italy樣本的內部電路板上個別帶電部分之間的絕緣距離僅1毫米，較標準少1毫米；該樣本與另外3款（見表）於拆下風扇罩或扇葉後，可被接觸的摩打轉軸與個別內部帶電部分的絕緣距離，較標準（8毫米）少2.8至4.3毫米，若用家沒先切斷電源，會增加觸電風險。

兩款難阻燃 廠商稱個別事件願換零件

測試又發現兩款樣本物料阻燃力不合格，其中「伊瑪牌」樣本部分內部塑膠元件、「三信」樣本部分外殼膠料未能通過針燄測試，着火後未能30秒內熄滅。

兩間廠商均稱受測試樣本屬個別事件，會安排受影響產品批次免費更換零件；伊瑪牌受影響生產批次的機身編號由S/N1510O060665至S/N1510O061664；三信的則為2022年3月生產，機身編號第8至11個號碼為2203。機電署日前呼籲市民停用有關產品，並聯絡產品的兩間香港總代理安排更換產品零件。

一款機身存空隙 可傷兒童手指

另外，愛麗思樣本上下搖擺時，手指可被夾在風扇頭與底座之間空隙，被夾時承受的力度超出標準上限，消委會指兒童若不慎將手指伸入空隙，或會受傷；億世家樣本在持續搖擺10萬次後，1條內部電線導電體逾30%受損，耐用性未能符合標準要求；普樂氏樣本以較高電壓運作時，量得摩打線圈的溫度升幅超標。

市民使用循環扇本期望可達省電效果，但測試發現12款樣本的能源效率最多可相差67%，每瓦特可產生的送風量介乎每分鐘0.4至1.2立方米。單計送風量，最高的是扇葉直徑21厘米的樂信牌，達每分鐘21.2立方米；最低是扇葉直徑為18厘米的THOMSON樣本，每分鐘送風量為10.1立方米，相差達52%。消委會稱，整體上5款採用直流電摩打驅動扇葉樣本的能源效益，較7款採用傳統交流電的樣本為佳。

消委：冷氣高1℃ 配合風扇更慳電

消委會提醒市民如想慳電，可將冷氣機的溫度設定調高1℃，搭配耗電量遠低於冷氣機的風扇輔助，將冷風均勻地送到室內每個角落；使用風扇時可啟動時間掣，亦應為風扇留有空間讓其擺動和散熱。

明報記者

（消委報告）

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