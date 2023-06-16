「串謀偽造案」提堂 兩人涉為兩還押者冒簽傳訊狀

一人准保釋 3人還押

4名被告為退休婦林明儀（64歲）、外賣員顏學健（33歲）、均報稱無業的張家俊（33歲）和何卓為（39歲）。張及何是2020年深圳灣口岸爆炸品案被告，2020年起一直還押於懲教署。控方反對林擔保，裁判官聽罷陳辭後拒絕林的保釋申請。

傳訊令狀涉控警署遭警毆打

據了解，該傳訊令狀內容是關於張和何於今年3月入稟高院向警務處提出民事傷亡訴訟，指稱他們於2020年3月在警署遭警員毆打，就他們的身體傷害和精神損失索償。

控罪稱，林、顏及張於今年3月1至6日期間串謀製造虛假文書，即一份有虛假簽署的傳訊令狀。另一控罪稱，林與何於今年3月6日串謀製造虛假文書，即一份有虛假簽署的傳訊令狀。

林另被控今年6月8日在荔枝角收押所探訪室接觸名為梅銘鋒的在囚者，要求對方傳達信息給何和張，即要求兩人聲稱傳訊令狀是他們簽署的，從而阻撓及妨礙警方調查及相關的刑事訴訟程序。

【案件編號：WKCC2577/23】