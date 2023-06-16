「串謀偽造案」提堂 兩人涉為兩還押者冒簽傳訊狀

【明報專訊】六旬婦與一名男外賣員涉嫌為兩名還押者冒簽傳訊令狀，其後該六旬婦疑要求該兩名還押者聲稱傳訊令狀是由他們簽署，4人因而被控串謀製造虛假文書及意圖妨礙司法公正共3罪，昨日被押往西九龍裁判法院提堂。裁判官將案件押後至8月10日再訊，以待警方調查被告有否涉及其他罪行。除了男外賣員獲准保釋外，其餘3人須還押。
一人准保釋 3人還押
4名被告為退休婦林明儀（64歲）、外賣員顏學健（33歲）、均報稱無業的張家俊（33歲）和何卓為（39歲）。張及何是2020年深圳灣口岸爆炸品案被告，2020年起一直還押於懲教署。控方反對林擔保，裁判官聽罷陳辭後拒絕林的保釋申請。
傳訊令狀涉控警署遭警毆打
據了解，該傳訊令狀內容是關於張和何於今年3月入稟高院向警務處提出民事傷亡訴訟，指稱他們於2020年3月在警署遭警員毆打，就他們的身體傷害和精神損失索償。
控罪稱，林、顏及張於今年3月1至6日期間串謀製造虛假文書，即一份有虛假簽署的傳訊令狀。另一控罪稱，林與何於今年3月6日串謀製造虛假文書，即一份有虛假簽署的傳訊令狀。
林另被控今年6月8日在荔枝角收押所探訪室接觸名為梅銘鋒的在囚者，要求對方傳達信息給何和張，即要求兩人聲稱傳訊令狀是他們簽署的，從而阻撓及妨礙警方調查及相關的刑事訴訟程序。