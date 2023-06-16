立會小組促加快教師宣誓 教局：官校已落實

下學年起新聘教師須考國安法

下學年起，公營、直資及「幼稚園教育計劃」學校所有新聘教師必須通過「基本法及香港國安法測試」；國際、私立學校和非參加計劃的幼稚園的教師則無相關要求。委員會要求所有教師通過「測試」，以期確保教師隊伍的立場、操守、品格和專業水準符合推動國民及國安教育的需要。

就幼稚園、中小學推動國民及國安教育，委員會建議在每個學習階段，加強國家歷史、中華文化、國家事務、《憲法》、《基本法》及國歌的歷史和精神等學習元素，以幫助學生從幼年開始正確認識國家及國家與香港的關係，從而培養他們的國家觀念、國民身分認同及愛國精神；局方密切監察有關教材的內容和質素，並考慮出版官方教材；以及予學生更多機會參加升國旗儀式、制服團體活動及中式步操訓練，以提升學生的民族自豪感。

愛國教育中心年虧百萬 籲教局增資助

此外，報告提及，委員會今年1月7日前往愛國教育支援中心視察，得知中心以自負盈虧模式營運，每年必須為數百萬元的虧損籌募經費非常煩惱。委員會認為，政府當局每年提供予教育的經費龐大，但投放在推廣國民教育及愛國教育的資源卻匱乏，呼籲教育局提供更多津貼或資助予中心，讓其繼續安心營運。翻查資料，愛國教育支援中心由教聯會2022年1月獲政府支持成立。