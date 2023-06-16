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港聞

港聞二

教師培訓資源套 囑勿呼學生花名搭肩合照

【明報專訊】教師操守備受關注，教育局加強在職教師培訓。教育局昨推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，詳列4宗個案情境，供教師討論及反思。有教師跟隨學生以花名「鵪鶉」稱呼某同學，局方稱「起了帶頭作用」，作不良示範。亦有教師在網上以粗口留言，呼籲抵制立場不同的食肆，局方認為發表不雅用語或表情符號，並具誹謗及侮辱他人的言論，有違社會對教師的期望及信心。

去年《施政報告》稱教育局會從入職、操守和培訓多方面加強教師管理，去年底亦已推出《教師專業操守指引》。據現行安排，在職教師須於每3年周期內參與最少6小時「教師專業角色、價值觀及操守」的專業發展課程或活動。

教育局昨推出的學校培訓資源套，提供數個情境，建議學校管理層選取所需個案並引用實例，與教師討論，完成3小時培訓活動（見圖）。

有校長稱應視花名侮辱否

其中一個情境中，個案陳老師認為叫學生花名能拉近師生關係，以「鵪鶉」稱呼某學生，涉事學生聽到後錯愕不已，怕因此被人取笑。局方建議接受培訓的教師討論「你對陳老師叫學生花名這行為有何看法？」局方分析該做法忽略學生感受，亦起帶頭作用，使其他學生仿效。至於是否容許學生叫教師花名，局方認為作為教師應秉持專業形象，以身作則，不應隨意叫他人花名，亦不應讓學生以花名稱呼自己。

有不具名校長認為，要視乎花名本身是否具侮辱、負面標籤成分，稱老師獲學生同意，叫學生乳名無傷大雅、可拉近關係，增加親切感。該名校長稱，相較一刀切禁止叫學生花名、被學生以花名稱呼，認為要教學生在課室所規範的禮儀，以及認識不同場景應有的尊重。

教師粗言籲抵制店家 資源套指誹謗煽動

另一情境中，個案周老師留意到學校附近的茶餐廳老闆接受訪問時，指摘年輕網民言論「過咗火」及「希望他們唔好亂鬧人和搞事」，周老師遂以粗口留言呼籲抵制，獲眾多學生響應支持。局方分析稱，周老師使用不雅用語和表情符號，具誹謗及侮辱他人的言論，且煽動群眾抵制行動，批評該老師「已損害教師的專業形象，有違社會對教師的期望及信心」，希望教師規行矩步，提醒教師校內外的言行「均影響公眾人士對學校團隊的評價」。

局方亦提供有教師與男女學生逐一搭肩合照的情境，指個案中教師對師生關係敏感度不足；又說當學生單獨邀請合照時，教師應考慮雙方身分和場合，自行判斷合照舉動是否符合教師身分，並在拍攝合照時「自覺地保持適當的社交距離及端正莊重的儀態」，免引人誤會。

朱國強：照顧初小生或需搭肩 凡事有例外

身兼小學校長的教育界立法會議員朱國強認為，討論情境時教師可更了解校方立場和公眾觀感，但留意到資源套均採用反面例子，列舉教師不當行為，他覺得局方「防止教師做不當行為」之餘，更重要應分享正面例子，如教導教師怎樣加強與學生溝通、增加親和力等，更為實用。

資源套其一情境談及與學生搭肩合照，朱國強稱小學教師照顧初小生時，視乎場合需要有時會搭肩，相信討論教師行為是否恰當時主要視乎其動機，「凡事都有例外，可以逐個個案探討」。

相關字詞﹕煽動 教育局 花名 教師操守 教師培訓

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