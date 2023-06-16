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港聞

港聞二

為減贍養費少報收入 地產代理主管囚18月

【明報專訊】一名已離婚地產代理分行主管涉為向家事法庭申請免除每月2500元贍養費，少報收入逾300萬元，被起訴6項「傾向並意圖妨礙司法公正」及1項「宣誓下作假證供」。他昨於區域法院認罪，求情指犯案是出於不滿前妻將贍養費全數花在自己身上，非用於照顧兒子。暫委法官張志偉批評被告刻意使用假文件欺騙法庭，令家事法庭無法執行司法公義，最終判囚18個月。

求情稱為兒月花3萬 不滿前妻苛待

被告吳文錦（37歲）報稱利嘉閣地產有限公司首席聯席董事，承認7項控罪。綜合求情內容，被告犯案源於不滿前妻花贍養費購買化妝品和iPhone，兒子則要穿二手校服，又認為前妻及其男友苛待兒子；辯方強調被告非常疼愛兒子，月花3萬元支付兒子補習費和生活費。

張官判刑時批評，被告刻意使用大量假文件欺騙法庭，令法庭無法執行公義、作出對其前妻不公的裁決；被告有預謀及持續犯案，目的是不遵從法庭指令，案情嚴重，必須重判以維持公眾對司法系統的信心。6項控罪同判囚20個月，同期執行，另考慮被告熱心公益，酌情減至18個月。

官斥假文件騙法庭 案情嚴重須重判

被告承認的案情指出，被告與前妻2013年離婚，兒子撫養權判予前妻，被告須支付每月2500元的贍養費。2018年1月，被告向家事法庭申請免除贍養費，並簽署假文件訛稱他已轉為兼職，2017至2019年月入介乎7422至2.2萬元，惟實際月入介乎2.1萬至46.8萬元，並在庭上作假證供，最終獲免除贍養費。

事件由廉政公署在調查一宗貪污案時揭發，發現被告少報該段時期所得逾300萬元收入。

【案件編號：DCCC 540/22】

相關字詞﹕宣誓下作假證供 意圖妨礙司法公正 家事法庭 贍養費 地產代理

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