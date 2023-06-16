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港聞二

轉移地積比擬油旺重建試行 最多30%城規今議

【明報專訊】市建局2021年向立法會提交油麻地和旺角兩區重建方案，並擬推出新規劃工具，包括提出地積比轉移以增加重建潛力。規劃署昨向城規會提交文件，建議就地積比轉移設立機制，並以油旺重建為試點，日後申請人可將地積比率，由「送出地盤」（Sending site）轉移至「接收地盤」（Receiving site），令後者地積比可放寬30%。城規會今日將開會討論建議。關注團體本土研究社憂慮，該機制如同將主導權交予發展商，日後發展商可透過售賣土地，選擇「送出」及「接收」地盤，屆時或進一步增加部分地區密度，令市民「不見天日」。

根據文件，「送出地盤」一般為較低重建潛力的土地，並擬改建為公共休憩空間或值得保育的用地等，「接收地盤」則一般為較大地塊，若能通過地積比率轉移機制，發展密度可增加。

規劃署：城規可加條件 已諮詢地建會

規劃署表示，會以油旺重建為轉移地積比機制的試點，並設特定條件（見表），容許「接收地盤」增加最多30%地積比。署方又稱，將以整體考慮為原則，同時城規會可在「送出地盤」及「接收地盤」加入適當條件，以列明違反審批條件後的責任，署方已就此諮詢「土地及建設諮詢委員會」和香港地產建設商會。

本研社憂發展商主導「密不見天」

專家料發展商區內低潛力地盤少

本土研究社成員黃肇鴻認為，目前油旺重建方案的建築密度已非常密集，擔心日後若機制確立，將令部分地區密度「過分密」甚至「不見天日」，而公園等休憩設施則分散於其他地區。黃指，新機制如同將主導權交予發展商，即發展商可透過售賣不同土地，自行選擇「送出地盤」及「接收地盤」，憂此舉不符公眾利益，造成不良規劃。他又指機制將大幅影響基層生活，惟當局只諮詢地建會及土建會，未有公開諮詢。

第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國則認為，發展商手頭上未必有低重建潛力的地盤可用作地積比轉移，他估計若最終機制獲通過，最受惠的或是市建局。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚亦表示，計劃容許一些面積較細、重建潛力不足的地盤，將地積比轉移到面積較大的地盤，認為發展商在油旺區內絕少收購低重建潛力地盤，估計若計劃通過，市建局能受惠，並重整規劃發展油旺。

相關字詞﹕地積比轉移 地積比率 規劃署

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