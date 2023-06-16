轉移地積比擬油旺重建試行 最多30%城規今議

根據文件，「送出地盤」一般為較低重建潛力的土地，並擬改建為公共休憩空間或值得保育的用地等，「接收地盤」則一般為較大地塊，若能通過地積比率轉移機制，發展密度可增加。

規劃署：城規可加條件 已諮詢地建會

規劃署表示，會以油旺重建為轉移地積比機制的試點，並設特定條件（見表），容許「接收地盤」增加最多30%地積比。署方又稱，將以整體考慮為原則，同時城規會可在「送出地盤」及「接收地盤」加入適當條件，以列明違反審批條件後的責任，署方已就此諮詢「土地及建設諮詢委員會」和香港地產建設商會。

本研社憂發展商主導「密不見天」

專家料發展商區內低潛力地盤少

本土研究社成員黃肇鴻認為，目前油旺重建方案的建築密度已非常密集，擔心日後若機制確立，將令部分地區密度「過分密」甚至「不見天日」，而公園等休憩設施則分散於其他地區。黃指，新機制如同將主導權交予發展商，即發展商可透過售賣不同土地，自行選擇「送出地盤」及「接收地盤」，憂此舉不符公眾利益，造成不良規劃。他又指機制將大幅影響基層生活，惟當局只諮詢地建會及土建會，未有公開諮詢。

第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國則認為，發展商手頭上未必有低重建潛力的地盤可用作地積比轉移，他估計若最終機制獲通過，最受惠的或是市建局。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚亦表示，計劃容許一些面積較細、重建潛力不足的地盤，將地積比轉移到面積較大的地盤，認為發展商在油旺區內絕少收購低重建潛力地盤，估計若計劃通過，市建局能受惠，並重整規劃發展油旺。