稱加入旨在服務基層 「沒法改變公民黨」故退出

鄭達鴻談及，2012年在理大社會政策及行政學士畢業，由於中港關係密切，為了解如何在內地實施政策，他在學期間去過南京和內蒙古交流。他2018年在城大完成法律博士學位（Juris Doctor），翌年取得調解員資格，2020年再考獲法學專業證書（PCLL）。

稱曾與建制派警方合作 提2019年

鄭確認於2012年加入公民黨，先任職地區發展主任，2015年起連續當選兩屆東區區議員，2021年提前辭任。就地區事務，他形容和建制派在政治上針鋒相對，但在民生政策上合作，舉例稱支持過對方提出「一帶一路」學校申請計劃。鄭又稱自己亦不時需和警方合作，特別提到2019年11月，他是獲警方允許進入理大勸學生離開的5名區議員之一。

稱建議不獲接納 「不能接觸決策核心」

至於在公民黨內，鄭達鴻2016年擔任執委會副秘書長，原擬接任秘書長，但他發現該黨重要決定均經黨團討論、由黨魁向執委會匯報，「我唔能夠接觸真正決策嘅核心」，遂於兩年後不當副秘書長，被指派擔任負責政策倡議的執委。不過他說，他提出的建議全不獲黨接納，在宣布退黨的帖文表達對黨的不滿，他自言決心成為執委，進修至取得實習大律師資格，有前輩更說他是黨的下一代，然而面對黨內外事務，「慚愧地我改變不了任何一件事」。

（初選案）