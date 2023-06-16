自辯首人 鄭達鴻稱公民黨執委會「橡皮圖章」 「楊岳橋譚文豪一意孤行倡否決」

已退黨的鄭達鴻是初選案首名出庭自辯的被告。他昨早站上證人台，接受辯方資深大律師潘熙的主問。作為前公民黨區議員和執委，鄭表示他因為認同理念入黨，旨在服務基層（見另稿）。談到2020年，鄭達鴻指黨團和執委會當時是公民黨的主要決策組織，黨團負責制訂政策，成員包括元老梁家傑和余若薇，以及當屆立法會議員楊岳橋、譚文豪和郭榮鏗等；執委會則負責政治決定，包括主席梁家傑、黨魁楊岳橋、副主席陳淑莊和賴仁彪、執委譚文豪和郭榮鏗等，兩個組織的成員高度重疊。

稱決策不民主 參加初選盼黨撐選立會

鄭達鴻表示，公民黨以立法會議員「起家」，於是由他們做決定，執委會只是象徵性通過黨團討論的事宜，由黨內最高層下達決定，一眾執委不情願地跟隨決策。在法官李運騰提問下，鄭稱不會以「民主」形容決策過程。法官陳慶偉則問，黨魁楊岳橋抑或主席梁家傑的角色較重要？鄭答對該黨來說兩者猶如「雙頭馬車」，惟事實上主要由領導黨團的楊做決定。

鄭達鴻曾代表公民黨角逐2020年香港島立法會選舉，他稱黨員要參選立法會，可經特別會員大會投票通過，或者由元老或現任議員「徵召」。鄭曾擔心自己無法出選，因香港島議席對公民黨十分重要，外界有消息指他或被梁家傑、郭榮鏗等替換。鄭續稱，後來他考慮到新人要有黨的支持才有勝算，加上香港民意研究所的民調顯示民主派支持者只會支持初選勝出者，他遂報名參加初選。

官：譚看來不僅「畀人夾」 似「夾人哋」

公民黨於2020年3月25日舉行記者會，楊岳橋表明政府如不處理「五大訴求」，該黨將否決每項政府法案和撥款，鄭達鴻有份持紙牌現身。鄭昨稱，黨內事前曾召開選舉籌備會議，譚文豪稱坊間有人主張利用否決預算案，作為爭取五大訴求的籌碼，譚指與其「畀人夾」，不如主張否決所有議案。法官李運騰和陳慶偉分別表示，譚的說法看來更進一步，不僅是承受壓力「畀人夾」，而是先佔上風「夾人哋」；庭上多人聞言發笑起哄。

鄭稱三度反對否決議案 黨無統一立場

鄭達鴻強調，他在會議上三度反對否決議案，例如稱他在區議會跟進擴建東區醫院，如果日後在立法會反對撥款，「咁樣講唔過去」。鄭表示，有意參選飲食界的林瑞華席間亦稱無可能反對抗疫基金向業界撥款，最終與會者對否決預算案並無統一立場，楊岳橋和譚文豪仍決定召開記者會。

此外，法官昨日批准被告吳政亨呈上訪問錄音和涉案電郵截圖對話為證物。法官提醒，相關錄音顯示吳有意協助戴耀廷推行初選，有「牽連罪責」（inculpatory）的意味。審訊今續，鄭達鴻將繼續作供。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）