自辯首人 鄭達鴻稱公民黨執委會「橡皮圖章」 「楊岳橋譚文豪一意孤行倡否決」

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨日踏入第67日，首有被告自辯。公民黨前區議員鄭達鴻於庭上稱，公民黨的黨團凌駕執委會，形容執委會只是「橡皮圖章」，該黨決策過程不民主；又稱同案被告譚文豪曾在一次選舉籌備會議上表示坊間主張否決預算案，「與其遲早都畀人夾，不如自己衝出嚟去得盡啲」。鄭質疑公民黨的支持者為理性中產，「有乜理由衝出嚟，去分一塊本土派嘅餅」，惟在譚文豪和楊岳橋「一意孤行」下，公民黨最終於2020年3月開記招宣告立場。
已退黨的鄭達鴻是初選案首名出庭自辯的被告。他昨早站上證人台，接受辯方資深大律師潘熙的主問。作為前公民黨區議員和執委，鄭表示他因為認同理念入黨，旨在服務基層（見另稿）。談到2020年，鄭達鴻指黨團和執委會當時是公民黨的主要決策組織，黨團負責制訂政策，成員包括元老梁家傑和余若薇，以及當屆立法會議員楊岳橋、譚文豪和郭榮鏗等；執委會則負責政治決定，包括主席梁家傑、黨魁楊岳橋、副主席陳淑莊和賴仁彪、執委譚文豪和郭榮鏗等，兩個組織的成員高度重疊。
稱決策不民主 參加初選盼黨撐選立會
鄭達鴻表示，公民黨以立法會議員「起家」，於是由他們做決定，執委會只是象徵性通過黨團討論的事宜，由黨內最高層下達決定，一眾執委不情願地跟隨決策。在法官李運騰提問下，鄭稱不會以「民主」形容決策過程。法官陳慶偉則問，黨魁楊岳橋抑或主席梁家傑的角色較重要？鄭答對該黨來說兩者猶如「雙頭馬車」，惟事實上主要由領導黨團的楊做決定。
鄭達鴻曾代表公民黨角逐2020年香港島立法會選舉，他稱黨員要參選立法會，可經特別會員大會投票通過，或者由元老或現任議員「徵召」。鄭曾擔心自己無法出選，因香港島議席對公民黨十分重要，外界有消息指他或被梁家傑、郭榮鏗等替換。鄭續稱，後來他考慮到新人要有黨的支持才有勝算，加上香港民意研究所的民調顯示民主派支持者只會支持初選勝出者，他遂報名參加初選。
官：譚看來不僅「畀人夾」 似「夾人哋」
公民黨於2020年3月25日舉行記者會，楊岳橋表明政府如不處理「五大訴求」，該黨將否決每項政府法案和撥款，鄭達鴻有份持紙牌現身。鄭昨稱，黨內事前曾召開選舉籌備會議，譚文豪稱坊間有人主張利用否決預算案，作為爭取五大訴求的籌碼，譚指與其「畀人夾」，不如主張否決所有議案。法官李運騰和陳慶偉分別表示，譚的說法看來更進一步，不僅是承受壓力「畀人夾」，而是先佔上風「夾人哋」；庭上多人聞言發笑起哄。
鄭稱三度反對否決議案 黨無統一立場
鄭達鴻強調，他在會議上三度反對否決議案，例如稱他在區議會跟進擴建東區醫院，如果日後在立法會反對撥款，「咁樣講唔過去」。鄭表示，有意參選飲食界的林瑞華席間亦稱無可能反對抗疫基金向業界撥款，最終與會者對否決預算案並無統一立場，楊岳橋和譚文豪仍決定召開記者會。
此外，法官昨日批准被告吳政亨呈上訪問錄音和涉案電郵截圖對話為證物。法官提醒，相關錄音顯示吳有意協助戴耀廷推行初選，有「牽連罪責」（inculpatory）的意味。審訊今續，鄭達鴻將繼續作供。