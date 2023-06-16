六旬婦涉擲斃鴿被捕 將軍澳一月兩虐鴿

昨早10時許，警方接獲報案稱一名六旬女子在厚德邨德澤樓對開捉起一隻野鴿用力掟落地後逃去。警員到場發現野鴿已死亡，地面遺留小量血迹，其後將鴿屍遮蓋。警員根據目擊者資料，及後在現場附近以涉嫌殘酷對待動物拘捕68歲司徒姓女子，據悉她是清潔工，案件交由將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進，鴿屍其後由相關機構撿走。

區議員稱屢收野鴿滋擾投訴

屋邨範圍張貼告示呼籲居民切勿餵飼野鴿。居民王先生稱邨內多野鴿，晾衫位置或衣服不時沾有牠們糞便，衣服常要重洗，之前目睹有人餵鴿；被問及會否擔心衛生問題，王笑言「冇得擔心㗎」。居民楊太呼籲市民不要餵飼野鴿，「你冇人餵，佢哋就唔會停留」。

西貢區議員方國珊表示，除有居民投訴有人在坑口港鐵站外餵飼，更發現有長者收錢替人餵飼。她亦接過大量野鴿滋擾相關投訴，例如在窗口、冷氣機頂、晾衣架等位置發現野鴿排泄物，因難以處理而無法清潔。她說，為改善衛生問題及減低禽流感風險，她曾與漁農署聯絡，並盼取得野鴿避孕藥試驗計劃的中期報告查看成效，但計劃顧問稱因疫情難以統計野鴿數量，遲遲未能交出報告，她對此失望，望政府能重視計劃。

義工倡政府擴餵避孕藥飼料、設鴿舍

香港原鴿生態及社區政策研究小組義工黃小姐稱，將軍澳曾發生多宗以利器傷害野鴿的案件，因人鴿距離過近，難保有人繼續蓄意傷害野鴿。政府往年有推行避孕藥試驗計劃，向野鴿餵飼塗上避孕藥的飼料以控制繁殖。黃希望政府可擴展派發範圍或提升糧食分量，亦提議建立鴿舍，將野鴿移居並飼養，讓牠們有一個地方生活，除確保野鴿與居民安全，更能解決人鴿衝突。

鄰近厚德邨的景林邨上月17日亦出現虐鴿事件，一名六旬漢清晨於景林邨對開空地徒手捉起一隻野鴿後，疑拗斷其雙翼再放回地面後離開，過程被埋伏警員目擊，經調查後以涉嫌殘酷對待動物拘捕該男子。