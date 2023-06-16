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灣區手記：酸奶刺客 ／文：尚東美

【明報專訊】如今電商直播盛行，愈來愈多商家在抖音直播賣優惠券，令小記想起以前與友人聚餐，都會到美團、大眾點評等平台看看有沒有現金券或套餐優惠，一般較門店點餐便宜，而現在又多個選擇。

以近期備受追捧的「茉酸奶」為例，其靠着「更健康」的標籤和牛油果系列打響名堂。在門店菜單，一杯招牌「原創牛油果酸奶奶昔」賣29元人民幣，若另外加料，例如芝士、糍粑等，則需多付四五元。不過在抖音搜索「茉酸奶」，便會根據你的定位顯示附近門店及商品的優惠價，其中一間門店的「原創牛油果酸奶奶昔」以「秒殺價」19.9元吸引小記迅速下單。

抱着試一試的心態去到門店，才發現這秒殺價4天後才有。也是小記「大頭蝦」，沒認真看清楚使用須知，但幸好可隨時退款，小記也在門店即場買了一杯嘗試。29元的乳酪奶昔味道如何？小記點的這杯已是「不另外加糖」，但一點也不酸，和乳酪好像沒太大關係，更像牛油果奶昔。

除了茉酸奶，還有Blueglass、「一隻酸奶牛」等乳酪專門品牌，也受一眾乳酪愛好者青睞，價格同樣不便宜，Blueglass一杯210克的乳酪賣29.9元，其高價也被部分乳酪愛好者質疑是「酸奶刺客」，友人A就認為「可能是包裝花裏胡哨的」。誠然，Blueglass的時髦包裝設計值得一提，透明杯身內以純白色的乳酪為底色，再加上天空藍或青草綠的材料打底，宛如一幅藍天白雲或青蔥草地的油畫，成為網紅產品，吸引眾人打卡。友人B則認為用料十足，「有一整個牛油果呢，還有堅果、開心果」。如今大部分乳酪品牌都會加入貴價鮮果，例如牛油果、陽光玫瑰青提等，從而拉高價格；再加上「低負擔」、「飽腹」、「低糖低卡低脂」等標籤，確實吸引不少追求健康又愛打卡的消費者。

文：尚東美

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