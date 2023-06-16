大灣區GBA專題：深圳次季263項目動工 涉資3500億 民間項目佔八成 先進製造業逾半

投資按季增197億

對比今年首季的266個新動工項目，第二季新項目減少3個，但總投資額較首季的3295.3億元多196.5億元（6%）。第二季項目中，先進製造業項目共58個，總投資額1827.5億元，佔所有項目總投資額的52.3%；基礎設施項目65個，總投資533.6億元；民生項目98個，總投資264.3億元；其他項目42個，總投資866.4億元（圖1）。

從資金來源看，由政府投資的項目有139個，總投資約688.3億元，佔比19.7%；民間投資項目有124個，總投資約2803.5億元，佔比80.3%。

項目規模方面，總投資50億元或以上的有11個，總投資額2233.9億元，主要包括深汕工業互聯網製造業創新產業園二期、前海深港國際服務城首開區項目、香港中文大學（深圳）醫學院新校區等。總投資超過10億元的項目則有45個。

坪山投資佔四成

福田項目最多

如果按項目區域劃分，深圳市12個轄區中，以坪山區第二季的項目投資額最大，17個項目的總投資額達1397.3億元，佔全市40%，當中包括新一代信息技術產業園項目、坪山高新北區先導區一期項目等。福田區則是今次新動工項目最多的地區，共43個，總投資196.6億元，包括深圳市第二十五高級中學、竹子林生態通廊建設工程（一期）等（圖2）。

前海多基建 寶安重物流

另外，前海合作區今季新動工項目以基建為主，5個項目總投資121.3億元，包括桂灣片區支路工程（三期）、月灣街（桂灣三路-怡海大道）等4條市政道路工程，以及桂灣創新綠廊（一期）。南山區就有「媽灣電廠升級改造項目天然氣管道接入工程」、恩平18-6油田/番禺19-1油田聯合開發項目等29個新動工項目。

寶安區項目以機場及物流為重心，分別有深圳機場南航基地項目、寶安智慧供應鏈產業園，另外亦有民生項目如松崗人民醫院擴建（二期）；老城區羅湖區在第二季有17個項目新動工，包括筍崗片區新羅湖會客廳項目、環深圳水庫綠道項目等。

明報記者