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港聞

港聞二

借貸後訛稱遭冒名 警拘19人

【明報專訊】5名市民涉嫌向同一間虛擬銀行貸款合共310萬元，及後報警訛稱身分被盜用，企圖逃避債務。警方調查後懷疑5人為貸款騙案及洗黑錢集團骨幹成員，相信他們在知情下貸款，款項已流入集團操控的戶口，29個傀儡戶口涉洗黑錢約1億元。警方前日拘捕集團主腦、骨幹、傀儡戶口持有人等共19人，涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員、洗黑錢，部分人有黑社會背景。

5人借310萬 流29傀儡戶口

警方調查發現，5人於去年9月至今年3月開設相關戶口，借貸及透支共約310萬元，單一最大貸款77萬元，借貸人為一名報稱銀行職員的骨幹成員。警方發現5人開戶時雖提供虛假電話、電郵、地址等個人資料，但他們上載真實的個人身分證及自拍照，因此相信5名骨幹成員對於開設個人戶口知情。警方調查亦發現5人的個人銀行戶口曾與集團主腦有往來，相信他們認識及曾接觸。

洗錢逾億 主腦是菜販

被捕15男4女年齡22至57歲，集團主腦是一名30歲賣菜小販，骨幹成員分別任職銀行職員、保安員、醫院員工等。警方初步相信5名借貸人被集團招募，根據指示開戶並向銀行貸款和透支，貸款其後流入多個由黑幫操縱的戶口清洗，該集團共操控29個傀儡戶口，曾處理約1億元不明來歷款項。

相關字詞﹕洗黑錢 騙案

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